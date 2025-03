De EBIT- en omzetmultiples per branche

Bij bedrijfsovernames wordt de prijs van een bedrijf meestal uitgedrukt in zogenaamde ‘multiples’, bijvoorbeeld de prijs van een bedrijf is 6 keer EBITDA. Dan is 6 de multiple.

Een multiple is nuttig als instrument voor een duidelijke communicatie tussen M&A adviseurs in prijsonderhandelingen. In overnamecontracten wordt “EBITDA vermenigvuldigd met een multiple” gebruikt als onderdeel van een prijs naast net debt, excess cash en werkkapitaalelementen. Dit gebruik is niet meer weg te denken uit de overnamepraktijk. In het verkennen van een mogelijke verkoopprijs en in waardeberekeningen is de multiple-methode volgens Aeternus een te onnauwkeurig begrip.

Er zijn marktpartijen die multiples gebruiken als methode om een bedrijf te waarderen. Bijvoorbeeld door het bedrijf te vergelijken met de prijzen van (beursgenoteerde) bedrijven met vergelijkbare activiteiten. Een andere multiple methode is een multiple vast te stellen op basis van vergelijkbare transacties in het verleden.

Een waardering op basis van multiples?

Aeternus is geen voorstander van een bedrijfswaardering op basis van multiples. Bij een waardering in het geval van een voorgenomen verkoop kunnen multiples te hoge of te lage verwachtingen wekken. Een multiple kijkt namelijk niet naar de specifieke kenmerken en situatie van het bedrijf. Het vergelijken van het te verkopen bedrijf met prijzen van beursgenoteerde bedrijven zonder inhoudelijk naar een bedrijf te kijken, lijkt weinig zinvol. Bijvoorbeeld: het ene bedrijf zit in een groeimarkt en groeit sneller dan de markt. Het andere bedrijf groeit nauwelijks bij een stabiele markt. Als beide bedrijven op allerlei andere kenmerken vergelijkbaar zijn, komen er toch echt wel andere prijzen (en dus multiples) tot stand. Ook Bedrijfsgrootte en ook bijvoorbeeld het wel of niet hebben van innovaties leiden tot verschillende multiples.

Het gebruik van multiples voor het maken van een waardering raden ze dan ook af. Gebruik multiples als een eerste grove indicatie en maak een waardering op basis van een gedetailleerde DCF-berekening. Ook de kwaliteit van de bronnen en databanken zijn erg belangrijk. Als indicatie gebruikt Aeternus vaker de multiples van Finance Magazin, een Duitse bron. Hun ervaring is dat Nederlandse multiples over het algemeen iets lager zijn dan de multiples in deze tabel. Reden hiervoor is dat het gemiddelde bedrijf in Duitsland meestal groter is dan in Nederland.

Iedere twee maanden update Aeternus de multiples met de nieuwste informatie en inzichten.

