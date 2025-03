Emile Gassler (80) overleden

Emile Gassler, oprichter van het Haagse accountantskantoor Van Noort Gassler & Co, is overleden. Hij is 80 jaar geworden.

Na een korte carrière in de wetenschap nam Emile Gassler (geboren op 14 april 1944) in 1974 de leiding over van accountantskantoor Van Noort dat al sinds 1919 bestond. Hij trad daarmee in de voetsporen van zijn vader. Bij zijn overstap naar de accountancy werd hij gevolgd door een aantal studenten en ontstond er een team met een heel enthousiast elan, zo vertelde Gassler in 2020 aam Accountancy Vanmorgen. “In die ondernemende sfeer openden we in de jaren erna diverse vestigingen.”

Scriptieprijs

Om zijn vader te eren werd de naam Gassler aan het kantoor verbonden en na diens overlijden in 1980 riep zijn zoon een scriptieprijs in het leven die de naam van J.B. Gassler droeg. ‘De eerste drie keer werd de prijs uitgereikt door minister Deetman van Onderwijs. Dat gaf de prijs meteen standing en bovendien was het ook niet slecht voor onze naamsbekendheid.’ In de jaren negentig stierf de scriptieprijs een zachte dood.

‘Klanten rijk maken’

De jaren zeventig en tachtig waren gouden tijden voor het kantoor. Gassler, in 2020: ‘Als je geen cliënt was bij ons, hoorde je er eigenlijk niet bij. We waren ondernemers tussen de ondernemers. Elke cliënt was weer een studieobject om te kijken wat we konden betekenen.’ Zijn uitgangspunt, zo vertelt Gassler, was zijn cliënten rijk te maken. ‘Ik kan me voorstellen dat die uitspraak verbazing wekt, helemaal in deze tijd waarin het beroep van de accountant zo onder een vergrootglas ligt. Ik heb het echter niet over het auditwerk maar over belastingadvies. Een controlerend accountant heeft een grote verantwoordelijkheid en moet recht in de leer zijn. Volkomen terecht zijn er steeds strengere regels gekomen. Maar als fiscalist kun je echt geld besparen voor je cliënt. De grens is natuurlijk dat ik niet voor mijn cliënten kon ondernemen, maar verder deed ik alles om ze te steunen. Noem me gerust een vakidioot.’

Partnermodel

Na onrustige jaren met veel verloop kopieerde Gassler het partnermodel van KPMG en EY: een contract met winstdeling volgens een puntenstelsel. Hierdoor wist hij zijn personeel aan zich te binden. ‘De mensen die bij ons werken, hebben daardoor echt het gevoel dat ze partner en ondernemer zijn, zonder zich te hoeven inkopen of ergens anders voor zichzelf te beginnen,’ zei de ondernemer een paar jaar geleden. In 1990 werd het kantoor lid van het internationale netwerk JPA International en in de jaren die volgden groeide het bedrijf uit naar zes vestigingen. Daarvan zijn er momenteel nog vijf over. In 2017 lijfde Van Noort Gassler de Haagse vestiging van Lodder & Co in, het ambitieuze kantoor dat door ruzies tussen partners uiteen was gevallen.

Hoge Raad

Gassler was tot zijn pensionering bestuurder en enig aandeelhouder van accountantskantoor Van Noort Gassler & Co en daarnaast ook (mede)eigenaar van verschillende onroerende zaken, waaronder het pand waarin het befaamde Boutique Hotel Corona aan het Haagse Buitenhof is gevestigd. Hij investeerde ook tot ver buiten de Hofstad.

Na zijn pensionering kwam Gassler in het nieuws door de zaak die hij aanspande tegen ABN Amro. Hij had zich in 2011 borg gesteld voor een kredietfaciliteit voor de exploitanten van het restaurant in zijn Haagse viersterrenhotel, naar eigen zeggen op volstrekt ondoordachte wijze als vriendendienst. Het Gerechtshof stelde ABN Amro in het gelijk, en Gassler ging in cassatie bij de Hoge Raad. In november 2022 stelde de Hoge Raad geen reden te zien waarom de zaak opnieuw behandeld zou moeten worden.

De uitvaart vindt plaats op 24 maart.