Afschaffing fiscale voordelen groen beleggen heeft grote gevolgen

Uit de analyse, uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), komt naar voren dat het afschaffen van de zogeheten Regeling groenprojecten er toe leidt dat het vermogen dat spaarders en beleggers in groenfondsen inleggen per direct veel lager wordt en per 1 januari 2027 naar € 0 gaat.

Grote gevolgen

Hierdoor is vanuit deze regeling vrijwel geen groen geld meer beschikbaar voor de financiering van nieuwe innovatieve, risicovolle, groene projecten, schetst de staatssecretaris. De Regeling groenprojecten kan niet meer bijdragen aan relevante beleidsdoelen als stikstofreductie, energietransitie, de circulaire economie en klimaatadaptatie in met name de landbouw, industrie en bouw. Dit kan betekenen dat veel van deze investeringen door ondernemers, maar ook door maatschappelijke organisaties, op basis van deze regeling niet worden gedaan of minder innovatief en duurzaam worden uitgevoerd.

Amendement

De nieuwe analyse bouwt voort op een eerder onderzoek uit juli 2024, dat toen al wees op negatieve effecten van het versoberen van de regeling. Beide rapporten zijn nu aan de Kamer verstrekt, zodat deze een volledig beeld heeft van de gevolgen van de beleidswijziging.

De afschaffing volgt uit een in het najaar van 2024 aangenomen amendement van de Kamerleden Van Eijk en Vermeer tijdens de behandeling van het Belastingplan 2025. Toen werd al door verschillende partijen gewaarschuwd voor de mogelijke negatieve effecten op duurzaam ondernemerschap en milieubeleid. De Kamer vroeg daarom om een nadere analyse.

Kamerbrief nadere analyse afschaffen fiscale faciliteiten voor groen beleggen