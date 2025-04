Baker Tilly mikt op miljardenovername van Moss Adams

De Amerikaanse accountantskantoren Baker Tilly en Moss Adams staan op het punt te fuseren, hierdoor zou Moss Adams deels in handen komen van private-equitypartijen, menen ingewijden. Dat meldt The Wall Street Journal vandaag.

De deal – die naar verwachting binnen enkele weken wordt aangekondigd – zou een gecombineerd bedrijf opleveren met een jaarlijkse omzet van meer dan $3 miljard, gebaseerd op de cijfers over 2024.

Met die omzet zou het fusiebedrijf zich opwerken tot de zesde grootste accountantsorganisatie van de Verenigde Staten, voorbij branchegenoten als BDO, CBIZ en Grant Thornton.

Fusie onder private-equityinvloed

Baker Tilly verkocht vorig jaar al een belang aan private-equityfirma’s Hellman & Friedman en Valeas Capital Partners. Het was daarmee, na Grant Thornton, het tweede grote accountantskantoor dat in zee ging met externe investeerders. Die strategie wordt doorgezet met de mogelijke overname van Moss Adams, dat zo indirect ook onder invloed van private equity komt te staan.

Volgens bronnen krijgt de nieuwe organisatie een gezamenlijke leiding, bestaande uit topmensen van beide firma’s. De gesprekken zijn vergevorderd, maar nog niet definitief afgerond. Het is nog mogelijk dat de onderhandelingen mislukken of dat een andere partij zich meldt.

Strategische uitbreiding

Voor Baker Tilly zou de deal een grotere aanwezigheid aan de Amerikaanse westkust betekenen, terwijl Moss Adams via de fusie toegang krijgt tot een breder internationaal netwerk. De kantoren vullen elkaar geografisch en strategisch goed aan, aldus betrokkenen.

In 2024 had Moss Adams 73 beursgenoteerde klanten in de VS, waaronder meerdere special-purpose acquisition companies (SPAC’s), terwijl Baker Tilly er 38 had, blijkt uit gegevens van Audit Analytics.

Groeiambities

Baker Tilly, gevestigd in Chicago, rapporteerde over 2024 een omzet van ruim $1,8 miljard en stond daarmee op de elfde plaats in de Amerikaanse accountancy-ranglijst. Moss Adams, gevestigd in Seattle, volgde op plek twaalf met een omzet van circa $1,3 miljard. CEO Jere Shawver van Baker Tilly’s Amerikaanse auditafdeling gaf eerder aan dat het kantoor zijn Amerikaanse omzet tegen 2030 wil verdrievoudigen.

In een verklaring laat Baker Tilly weten open te staan voor fusies met “gerespecteerde bedrijven die passen bij onze groeivisie”. Moss Adams onthoudt zich van commentaar op geruchten.

Trend: private equity in accountancy

De mogelijke fusie past in een bredere trend: steeds meer accountantskantoren halen private kapitaal op om hun organisatie toekomstbestendig te maken. De AFM liet zich deze week nog kritisch uit over private equity. Met deze deal zou opnieuw een groot accountantskantoor veranderen onder invloed van private equity, en een nieuw hoofdstuk worden toegevoegd aan de consolidatieslag binnen de sector.

Bron: The Wall Street Journal