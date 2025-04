PwC sluit zich aan bij de Nederlandse AI Coalitie 

De Nederlandse AI Coalitie zet zich in voor de ontwikkeling en toepassing van verantwoorde kunstmatige intelligentie in Nederland zodat AI een verrijking vormt voor heel Nederland. Edwin van Bommel, partner en AI-expert bij PwC: “Ons lidmaatschap van de AI-coalitie voor Nederland stelt ons in staat om onze diepgaande kennis van AI-technologieën, zoals machine learning en generative AI, alsook onze expertise rond bijvoorbeeld juridische vraagstukken, te delen en combineren met een breed netwerk van innovators. We zien namelijk een bijzonder mooie kans weggelegd voor Nederland en Nederlandse bedrijven om wereldwijd voorop te lopen in veilige en verantwoorde AI-ontwikkeling.”

De inspanningen van de coalitie zijn volgens Van Bommel essentieel voor het bevorderen van het maatschappelijk vertrouwen in AI. “Door de samenwerking met verschillende stakeholders, kunnen we de ontwikkeling van innovatieve AI-toepassingen versnellen, terwijl we ook oog houden voor de maatschappelijke impact en de lange termijn.” Met het lidmaatschap van de AIC4NL onderstreept PwC haar inzet voor de bevordering van een verantwoord en veerkrachtig AI-ecosysteem, met nadruk op innovatie en ethiek.

Bijschrift foto: V.l.n.r. Marc Diepstraten, Commercial Technology & Innovation Officer en partner bij PwC, Klaas Wagenaar, bestuurder ecosysteem AIC4NL en Edwin van Bommel, AI-lead en partner bij PwC