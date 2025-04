Ook in de voorjaarsnota laat de politiek miljarden liggen

Sinds de val van Rutte-IV verkeert Nederland politiek in een weinig productieve fase. De huidige regering vormt nauwelijks nieuw beleid, onder meer omdat financiële dekking moeilijk te vinden lijkt. Tegelijk hebben vele onderzoeken al uitgewezen dat we een fiscaal systeem handhaven waarin tientallen miljarden euro’s worden uitgegeven om fiscale regelingen in de lucht te houden die hun doel voor een groot deel voorbijschieten.

De vorig jaar afgetreden staatssecretaris Idsinga benoemde in september in zijn Fiscale strategische agenda 2024-2028 het “voorbereiden van wetgeving voor een hervorming van het belastingen toeslagenstelsel”, maar sindsdien bleef het stil. Minister Heinen trachtte nog het schrappen van de lage btw voor een aantal categorieën in de Tweede Kamer te verkopen als een “stap op weg naar een eenvoudiger belastingstelsel”, maar dat is niet het geval. Er blijven immers hoe dan ook twee btw-tarieven naast elkaar bestaan; het kabinet kiest niet voor één uniform btw-tarief, zoals Denemarken dat heeft. Bovendien voegde het btw-plan het nieuwe uitzonderingen toe. Ook zijn er genoeg fiscale regelingen die veel negatiever geëvalueerd zijn dan de lage btw, die het kabinet desondanks overeind houdt, zoals de landbouwvrijstelling. Deze voorkeursbehandeling van boeren kost de schatkist 2,1 miljard euro per jaar, bijna evenveel als de nieuwe btw-verhoging moet opbrengen, namelijk 2,3 miljard euro.

150 miljard

In juni 2023 presenteerde toenmalig staatssecretaris Van Rij een rapport waaruit bleek dat tientallen uitzonderingen op de belastingregels niet doen wat ze zouden moeten doen. Van Rij analyseerde dat van 116 belangrijke fiscale regelingen de gezamenlijke kosten maar liefst 150 miljard euro bedragen, ofwel circa 40% van de totale belasting- en premieopbrengsten. Het ministerieel rapport concludeert dat 43% van deze regelingen geen onderbouwing voor overheidsingrijpen (meer) heeft of dat de onderbouwing onzeker is. Nadere analyse leerde dat slechts 15% van de regelingen werd geëvalueerd als doeltreffend en doelmatig, 56% als ‘onzeker’ en 29% als niet doeltreffend en doelmatig. Soms betreft dit regelingen waarvan het doel achterhaald is, bijvoorbeeld door veranderde wetgeving. Van 32% is beoordeeld dat deze uitvoeringstechnisch (te) ingewikkeld is en van 15% is het oordeel dat deze een significant beroep doen op het ‘doenvermogen’ van burgers. Slechts 15% van de geëvalueerde regelingen wordt aangemerkt als doeltreffend en doelmatig.

Impasse

Het fiscale complexiteitsprobleem in Nederland is al decennia bekend. “Ons belastingstelsel is toe aan een ingrijpende hervorming. In de loop der jaren zijn er zo veel uitzonderingen gemaakt voor bepaalde groepen, dat mij steeds vaker de vraag bekruipt of ons belastingsysteem nog wel het algemeen belang dient” zei president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot eind december 2024 tegen de Volkskrant. Knot sluit zich hiermee aan bij een lange rij stakeholders dis ons fiscale stelsel te complex vinden, Zo blijkt uit onderzoek naar fiscale regelingen dat er sinds 2003 ongeveer evenveel regelingen zijn bijgekomen als zijn afgeschaft. De afgelopen jaren hebben diverse stakeholders het complexiteitsprobleem onderschreven, waaronder de Algemene Rekenkamer, het CPB, VNO-NCW, MKB Nederland, en zelfs de OECD en de Europese Commissie. Ondernemers pleiten voor eenvoud, met een lichte voorkeur voor bepaalde ondernemersregelingen. Grotere bedrijven hebben vaker fiscale expertise en meer een specifiek belang bij bepaalde regelingen. Eenvoud is dan minder van belang omdat grotere bedrijven over het algemeen administratieve verplichtingen hebben ingeregeld. Internationale aspecten, zoals een level playing field, zekerheid en continuïteit van de fiscaliteit, wegen voor grotere bedrijven zwaarder.

Vertrouwen

Onderzoek door Nextens afgelopen zomer onder ondernemers met personeel en financieel managers laat zien dat 63% van de respondenten de overheidsregelingen voor bedrijven te complex vindt. Het frustreert 62% hoeveel hun organisatie kwijt is aan belastingzaken, bijvoorbeeld veel tijd of geld. Deze percentages liggen nagenoeg unaniem hoog bij de ondervraagden, ongeacht opleiding, regio en leeftijd. Het vertrouwen in ons stelsel is laag: slechts 34% vindt dat “Nederland op dit moment een betrouwbaar belastingstelsel heeft voor bedrijven”.

De roep om vereenvoudiging is langdurig groot, breed onderschreven en diepgaand onderbouwd. Aanpak kan miljarden opleveren die de samenleving veel beter kan besteden dan met de huidige fiscale regelingen.

Juliette Goetzee is Managing Director van Nextens fiscale software.