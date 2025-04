Administratiekantoor leidt justitie naar witwasser

Het onderzoek, met de codenaam 13Krauwel, startte nadat het Openbaar Ministerie (OM) onregelmatigheden ontdekte in de digitale cloud-opslag en een ordner (gemarkeerd als “Carabali”) van een administratiekantoor. Hierin werden financiële gegevens gevonden die leidden naar de verdachte, een man met roots in Ecuador.

Uit het vonnis blijkt dat het boekhoudkantoor onbewust fungeerde als schakel in een netwerk van valse overeenkomsten en offshore-transacties. De documenten toonden aan hoe verdachte tussen 2010 en 2019 via schimmige investeringsconstructies en onroerend goed in Spanje geld witwaste. De rechtbank verklaarde drie feiten bewezen: het witwassen van € 7,9 miljoen en twee Spaanse woningen/percelen, gebruik van 12 valse contracten (hij zette onder meer gefingeerde “investor agreements” op tussen offshore-bedrijvenom geldstromen te legitimeren) en aanvullend witwassen van € 838.848 via contante stortingen, horlogeaankopen en Western Union-transfers naar Ecuador.

Procesafspraken

De witwasser ontliep een jarenlange celstraf door een deal met het OM. Hij bekende en kreeg een straf gelijk aan zijn voorarrest (66 dagen), plus verbeurdverklaring van zijn woning op Ibiza. Zonder deze afspraken had het OM “meerdere jaren” geëist, zo meldde de rechtbank. Zij kwalificeerde de witwaspraktijken als “gewone gewoonte” en wees op de “ontwrichtende werking voor de samenleving”. Verdachte had al een strafblad voor vergelijkbare delicten, waaronder een veroordeling in 2022 voor drugshandel en witwassen.

Lees hier het vonnis.