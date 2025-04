Laat taal niet de groei van je kantoor tegenhouden.

De accountancysector staat voor nieuwe uitdagingen nu de inzet van teams op afstand toeneemt. Taalbarrières veroorzaken vaak zorgen over productiviteit, teamwork en klanttevredenheid. Toch vinden veel bedrijven manieren om deze kloof te overbruggen. In dit artikel ontdek je hoe bedrijven zoals dat van jou succesvol taalverschillen overwinnen om te kunnen blijven groeien.

Is taal echt een barrière, of slechts een angst?

Als je gewend bent om in het Nederlands te werken, is het logisch dat je je onzeker voelt over samenwerken in het Engels met een internationaal team. In een andere taal communiceren kan in het begin uitdagend lijken.

In de praktijk blijkt communicatie vaak makkelijker dan verwacht. Moderne vertaaltools, AI-ondersteuning en flexibele werkmethoden helpen om taalverschillen te overbruggen zonder dat perfecte Engelse vaardigheden vereist zijn. Wat het meest telt, is openheid, creativiteit en een duidelijke werkstructuur.

Veel ondernemers denken eerst aan de uitzonderingen, situaties waarin vertaling extra aandacht vereist. Hoewel sommige onderwerpen inderdaad zorgvuldigheid vragen, blijkt uit ervaring dat ongeveer 80% van het dagelijkse werk soepel verloopt. Vaak is het niet de taal zelf, maar de aarzeling tegenover het onbekende die de echte barrière vormt.

Hoe communiceert een team effectief in het Engels?

In de Balkanlanden groeien jonge professionals op met Engels vanaf jonge leeftijd. Scholen leggen de nadruk op goede taalkunde en Engelstalige media zijn overal toegankelijk. Deze vroege blootstelling zorgt ervoor dat velen zelfverzekerd in het Engels kunnen communiceren, ook al is het niet hun moedertaal.

Bij Becky screenen we kandidaten zorgvuldig op zowel technische expertise als de vaardigheid om duidelijk in het Engels te communiceren. Alleen kandidaten die aan een hoge standaard voldoen, worden voorgesteld aan klanten. Hoewel accenten normaal zijn in internationale teams, draait het uiteindelijk om wederzijds begrip en effectieve samenwerking.

In de dagelijkse praktijk is een perfecte beheersing van het Engels niet nodig. Als enkele collega’s binnen je Nederlandse team bereid zijn om Engels te spreken, ondersteund door tools als Google Translate of ChatGPT, wordt samenwerking al snel makkelijker en efficiënter. Met de juiste instelling en slimme hulpmiddelen vormen taalverschillen geen belemmering meer voor de voortgang.

Het is normaal om je aarzelend te voelen over het gebruik van een tweede taal op het werk. Toch laat de praktijk zien dat teams zich sneller aanpassen dan verwacht en dat het zelfvertrouwen groeit met elke stap.

Ook klantcontacten verlopen soepel. Engels wordt gebruikt voor dagelijkse e-mails, vergaderingen en chats. Kleine taal- of grammaticafouten komen soms voor, maar de belangrijkste boodschappen blijven duidelijk en professioneel. Een praktische vraag die vaak opkomt: hoe om te gaan met boekhoudsoftware die alleen in het Nederlands beschikbaar is? Gelukkig bestaan hiervoor eenvoudige oplossingen, zoals we hieronder uitleggen.

Onze boekhoudsoftware is enkel in het Nederlands beschikbaar

Tegenwoordig zijn de meeste boekhoudprogramma’s cloud-based en toegankelijk via een webbrowser. Zelfs als een systeem dus alleen in het Nederlands beschikbaar is, hoef je je daarom geen zorgen te maken: ingebouwde vertaalfuncties in browsers zoals Google Chrome maken het eenvoudig om in het Engels te werken.

Met automatische vertaling ingeschakeld, zet Chrome Nederlandse pagina’s direct om in het Engels, zodat je soepel en intuïtief door het systeem kunt navigeren.

De teksten die je tegenkomt, zoals de omschrijving bij een banktransactie, betalingsnotities of rekeningdetails, zijn kort, duidelijk en zakelijk. Veelgebruikte termen als “terugbetaling lening” of “betaling factuur” worden nauwkeurig vertaald zonder betekenis te verliezen.

Zodra automatisch vertalen is ingeschakeld, worden taalbarrières vrijwel onzichtbaar. Teams kunnen met vertrouwen werken met software die alleen in het Nederlands beschikbaar is, zonder zelf Nederlands te hoeven spreken.

Case study: Twijfels over taal overwinnen

Yarzin Sella, een van Becky’s internationale klanten, toonde aanvankelijk interesse in het verwerken van de administraties van hun Europese vestigingen. Toen het

idee ontstond om ook hun Israëlische entiteit te ondersteunen, kwamen er echter zorgen. Ze waren bang dat werken in een Israëlische administratie, gezien het Hebreeuwse alfabet en de structuur, de dagelijkse werkzaamheden voor een team in Europa zou bemoeilijken.

In plaats van beloften te maken, liet Becky de oplossing live zien op hun eigen kantoor. Het team opende een Nederlandstalige Twinfield-administratie en schakelde “automatisch vertalen” in de webbrowser in. Binnen enkele seconden kon het team van Yarzin Sella alles op het scherm lezen en begrijpen in het Hebreeuws.

Deze demonstratie bewees een belangrijk punt: als vertaling van Nederlands naar Hebreeuws al accuraat is, dan is vertaling van Nederlands naar Engels – een structureel meer verwante taal – nog soepeler en betrouwbaarder. Na deze ervaring voelde Yarzin Sella zich zeker genoeg om verder te gaan. Ze werken nu naar volle tevredenheid efficiënt samen met een team van zes medewerkers uit Servië, en laten zien dat uitdagingen vaak kleiner zijn dan ze lijken.

Hoe Becky omgaat met taalbarrières

Het verhaal van Yarzin Sella toont aan dat succes vaker afhangt van mindset en voorbereiding dan van het spreken van dezelfde taal. De ervaring benadrukt ook een belangrijk inzicht voor andere bedrijven: je hebt geen perfecte omstandigheden nodig om te starten – alleen een duidelijk plan en de bereidheid om nieuwe dingen te proberen.

Becky’s aanpak richt zich erop de eerste stappen eenvoudig en praktisch te maken. Nieuwe collega’s ontvangen op hun eerste dag ons praktische boekhoud woordenboek en diverse voorbeelden uit de praktijk, zodat ze snel vertrouwd raken met het dagelijkse werk. Naarmate teams ervaring opdoen, herkennen ze steeds sneller bepaalde Nederlandse begrippen, woorden en namen en is vertaling steeds minder nodig.

AI-tools zoals ChatGPT maken het bovendien nog makkelijker. Handleidingen of interne instructies die in het Nederlands zijn geschreven, kunnen vrijwel direct naar het Engels worden vertaald, zodat teams vanaf het begin goed geïnstrueerd en vol vertrouwen kunnen werken.

Conclusie

Taalbarrières hoeven de groei van je bedrijf niet langer te vertragen. Met de juiste mindset, gestructureerde onboarding en slimme tools wordt internationale

samenwerking eenvoudiger dan je denkt. Soms is alles wat nodig is de bereidheid om het te proberen en een plan om vol vertrouwen vooruit te gaan.