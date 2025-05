Schaderapport accountant in zaak rond visvijver levert hem tuchtklacht op

Op verzoek van de huurder van tien visplekken die kampten met illegale visserij stelde een accountant een schaderapport op. Van de door hem berekende schade van 3 ton, bleef in een gerechtelijke procedure slechts 21.000 euro over. De ondernemer die dat bedrag moest betalen, vond dat de accountant klakkeloos cijfers had overgenomen.

Zaak nrs: Wtra AK 24/3919 & 24/2784

De klagende ondernemer exploiteert visplekken langs een voormalige zandwinplas in Hoogeveen via zijn bedrijf Lido Drenthe. Het bedrijf Carp Nijstad huurde van hem tien plekken maar zei te kampen met illegale visserij. Ook konden enkele visplekken niet worden opgeleverd door gedoe met het bestemmingsplan. Carp Nijstad liep schade op omdat Lido er, volgens de huurovereenkomst, voor moest zorgen dat derden niet in de plas zouden vissen. Carp liet het totaalbedrag van de schade berekenen door een accountant. Zijn bedrag van 3 ton schoot de verhuurder in het verkeerde keelgat. Toen de schaderapporten van de accountant in een procedure werden ingebracht, kwam de rechtbank Noord-Nederland uit op slechts 21.000 euro. ,,De rechter oordeelde zelfs dat hij de accountant niet kan volgen in de wijze waarop de schade is berekend en noemde in het laatste vonnis dat de berekende schade ‘niet realistisch’ is”, zei de klagende ondernemer.

‘Flutrapporten’

Hij sprak over ‘flutrapporten’ die ‘een RA onwaardig’ zijn. Het gevolg van dat werk was schade voor hem. ,,De accountant heeft niet alleen schade berekend, maar vooral meer schade berokkend.” Want in die procedure werd beslag gelegd op ruim twee ton van zijn bedrijfsrekening. Omdat Carp Nijstad in beroep ging tegen de uitspraak van begin dit jaar, kan hij nog altijd niet bij dat geld.

‘Niet klakkeloos’

,,Hij heeft zeker niet klakkeloos alle informatie van Carp Nijstad overgenomen. Hij heeft voldoende voorbehouden opgenomen in zijn rapporten”, reageerde advocaat Maurice Esseling namens zijn cliënt. Het vonnis van de rechtbank Noord-Nederland bewijst volgens Esseling dat van ‘enige belemmering van de objectieve waarheidsvinding’ door de rechter geen sprake is geweest. Hij benadrukt dat het hier om het type ‘overige opdrachten’ ging. ,,Dit is dus geen persoonsgericht onderzoek”, zei hij, waarbij hoor en wederhoor wel vereist is. Het onderzoek beperkte zich tot de berekening van schade voor Carp Nijstad wegens het niet goed kunnen exploiteren van de visplekken en de oorzaken daarvan. ,,Het uitgangspunt is wat door Carp Nijstad is gesteld. Het oordeel is uiteindelijk aan de rechter, niet aan de accountant.”

De accountant heeft volgens advocaat Esseling voldoende onderscheid gemaakt tussen feitelijke aannames van Carp en zijn eigen indruk en heeft zich ook niet ongepast laten beïnvloeden door de advocaat van Carp Nijstad. De schade bestond onder meer uit 31 gevallen van illegale visserij. Daarop kwamen klachten van klanten met als gevolg 10.000 euro reputatieschade voor Carp Nijstad. De accountant kreeg mails van klagende klanten doorgestuurd. Maar in slechts twee gevallen werd de ondernemer hierover bericht. ,,Hoe moet ik dan ingrijpen als Carp mij niet op de hoogte stelt?” vraagt de klagende ondernemer zich af. Bovendien werden slechts in vijftien gevallen foto’s bijgestuurd van vissers. Maar zonder inzicht in de boekingen van Carp kan hij niet opmaken of dit illegale vissers zijn, of reguliere huurders van een visstek.

De betrokken accountant heeft zich sinds 1 januari dit jaar laten uitschrijven. Hij is met pensioen maar werkt nog wel het onderhanden werk af. Hij betreurt de tuchtklacht, de eerste in zijn carrière. ,,Ik heb mijn best gedaan om een eerlijk rapport op te stellen.”

De Accountantskamer doet naar schatting binnen twaalf weken uitspraak.