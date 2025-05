Freelance factoring, hoe werkt dat?

Zo zit je soms bijvoorbeeld weken te wachten op de betaling voor een klus en kan je financiële situatie om die reden soms wat onzeker zijn.Freelance factoring is een manier om wat meer grip te krijgen op geldstromen binnen jouw eigen onderneming. Wat is freelance factoring en hoe kun je het in je voordeel laten werken? We vertellen je er alles over!

Wat is factoring?

Freelance factoring is een redelijk nieuw concept wat je als ZZP’er kunt gebruiken om meer zekerheid te creëren rondom je cashflow. Je deelt je factuur met een factoringbedrijf en zij betalen jou binnen 24 uur uit. Vervolgens is het bedrijf dat de samenwerking met jou is aangegaan verantwoordelijk voor het innen van het geld bij de klant in kwestie. Als de klant te laat is met het betalen van de factuur hoef jij daar ook niet meer zelf achteraan te gaan.

De voordelen van factoring

Zeker als beginnende ondernemer kan het fijn zijn om te werken met freelance factoring. Je hebt het misschien nog niet zo breed en alle kleine beetjes helpen. Het is dan niet fijn om weken te moeten wachten op een grote som geld die je nu eigenlijk misschien al heel goed kan gebruiken. Ook kan het zeker als beginnende ondernemer soms wat ongemakkelijk aanvoelen om achter klanten aan te gaan als ze niet betalen. Het is dan fijn als iemand anders dat voor je doet. Daarnaast is het ook gewoon fijn om niet al te veel met die facturen bezig te hoeven zijn, maar je gewoon lekker te kunnen focussen op je onderneming. Als je werkt met factoring is de betaling van de facturen niet meer jouw zorg.

Wat kost het?

Wat het kost om aan de slag te gaan met factoring is afhankelijk van verschillende factoren. Je werkt niet met een abonnement, maar je betaalt per factuur. Afhankelijk van de grootte van die factor liggen de kosten voor de factoring tussen 1,5 en 5 % van het factuurbedrag. Daarbij geldt: hoe hoger jouw omzet, hoe lager de kosten. Ook heb je lagere kosten als je een relatief korte betalingstermijn instelt voor de verstuurde facturen. Je kunt altijd een offerte aanvragen als je nog niet zeker bent of je in zee wil gaan met een factoringbedrijf. Dan kun je zien wat het voor jou specifiek gaat kosten.