Waarom micromanagement je teamontwikkeling remt

Van vaktechnisch expert naar coachend leider? Dat blijkt voor veel accountants nog best een hobbelige route. In ons vorige artikel bespraken we al waarom een topaccountant niet automatisch een topmanager is. En dat komt niet door onwil, maar door hoe het vak is ingericht.

Als accountant ben je groot geworden met controle, precisie en voorspelbaarheid. Daar blink je in uit. Het is de reden dat klanten jou vertrouwen en cijfers kloppen tot achter de komma.

Maar precies die kwaliteiten kunnen je als leidinggevende ook in de weg zitten.

“Veel teamleiders hebben jarenlang erkenning gekregen voor hun vaktechnische expertise. Dat maakt het lastig om het stuur los te laten, want hun succes wás juist altijd gebaseerd op controle en precisie. Maar leidinggeven vraagt echt iets totaal anders”, zegt Tanja Schreurs van Kantoor Blauwdruk.

In dit vervolgartikel zoomen we in op een van de meest herkenbare valkuilen: micromanagement. Vaak goedbedoeld, maar met een verlammend effect op je team.

Hoe laat je los zonder de controle te verliezen?

En hoe geef je je team de ruimte om te groeien zónder dat je zelf kopje onder gaat?

Micromanagement: waar het spaak loopt

Je bedoelt het goed. Je wilt kwaliteit borgen, fouten voorkomen, klanten tevreden houden. Dus je checkt stukken tot op de komma, herhaalt instructies, en springt in “voor de zekerheid”.

Maar ondertussen:

Teamleden worden onzeker en afhankelijk.

Juniors durven minder en leren trager.

Seniors raken gefrustreerd omdat ze geen ruimte krijgen.

En jij? Jij loopt over. Want je bent alles én iedereen tegelijk aan het aansturen.

“Als je alles blijft controleren, geef je je team geen ruimte om zich te ontwikkelen. Controle is niet hetzelfde als grip. Juist door ruimte te geven, bouw je een zelfstandig en verantwoordelijk team op,” zegt leiderschapsexpert Kirsten de Roo.

Hoe laat je los zonder de controle te verliezen?

Goed leiderschap draait niet om óf je loslaat, maar hoe. Het is niet zwart of wit. Het is weten wanneer je vasthoudt, en wanneer je ruimte geeft. Hier zijn drie praktische stappen om mee te beginnen.

1. Van controleur naar coach

Controle gaat over: Is het goed gegaan?

Coaching vraagt: Wat heb je geleerd?

Tip:

Beoordeel niet alleen het resultaat, maar help je team reflecteren op het proces.

Gebruik je communicatie niet als correctierondje, maar als groeimoment.

“Als leider ben je geen kwaliteitscontroleur, maar ontwikkelaar van mensen,” aldus Kirsten. “Je communicatie is je belangrijkste instrument.”

2. Begin klein met loslaten

Loslaten is geen sprong in het diepe. Zie het als leren fietsen met zijwieltjes.

Kies bewust taken waarop het team kan oefenen met verantwoordelijkheid.

Laat een junior een klantgesprek voorbereiden.

Laat een medior een rapport opleveren zonder jouw rode pen.

Verwacht fouten. Vier ze zelfs: het zijn groeimomenten.

Tanja: “In veel kantoren zijn teamleiders bang dat ze ‘het niveau laten zakken’ als ze loslaten. Maar de realiteit is: als je nooit loslaat, ontstaat er ook geen ruimte voor iets nieuws of zelfs wat beter is”

3. Gebruik feedback als stuurinstrument

Loslaten betekent niet: aan je lot overlaten. Goede coaching is gebaseerd op duidelijke feedback.

Geef tussentijdse feedback, niet alleen bij het eindresultaat.

Benoem niet alleen wat beter kan, maar ook wat goed gaat.

Vraag zelf ook om feedback op jouw manier van leidinggeven. Ook jij bent maar een mens. Laat zien dat jij ook wilt blijven leren.

Kirsten: “Zonder feedback is er geen ontwikkeling. Feedback zorgt dat mensen zich gezien voelen én weten waar ze aan toe zijn.”

Tot slot: waar sta jij als leider?

Micromanagement is geen tekort, maar een signaal dat er behoefte is aan vertrouwen, duidelijkheid en leiderschap op een andere manier.

Hoeveel ruimte geef jij je team op dit moment? En wat levert dat op? Of juist niet?

Tanja Schreurs en leiderschapsexpert Kirsten de Roo werken samen onder label van www.kantoorBlauwdruk.nl waarin ze accountantskantoren o.a. begeleiden bij leiderschap en teamontwikkeling.