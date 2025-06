Big Four werken aan AI-auditdiensten: ‘Assurance cruciaal voor adoptie van AI’

De kantoren hopen met deze audits te profiteren van de groeiende vraag van bedrijven naar zekerheid over de werking van hun AI, bijvoorbeeld in toepassingen als zelfrijdende auto’s of medische diagnosesystemen.

“Bedrijven zullen zekerheid willen over de AI die zij gebruiken voor andere kritieke functies,” zegt Deloitte-partner Richard Tedder tegen de Britse zakenkrant. “Individuele consumenten zullen dat ook willen als zij AI gebruiken voor belangrijke aspecten van hun leven, zoals gezondheid of financiën.”

De nieuwe auditdiensten kunnen een vergelijkbare inkomstenbron worden als eerdere duurzaamheidscertificeringen rond ESG-rapportages, is de verwachting. Ook zouden ze bedrijven helpen bij het voldoen aan regelgeving en het opbouwen van vertrouwen onder gebruikers en toezichthouders.

PwC UK zal zijn AI assurancedienst binnenkort lanceren, meldt Marc Bena, CTO audit bij PwC. Het kantoor test nu al specifieke klanttoepassingen, zoals chatbots, op juistheid en mogelijke vooroordelen.

Toch zijn er ook risico’s. “We zijn nog ver verwijderd van het moment waarop we ondubbelzinnig zekerheid kunnen geven over een AI-model,” waarschuwt Pragasen Morgan, verantwoordelijk voor technologierisico’s bij EY UK. Volgens hem vormen de voortdurende ontwikkeling van AI-systemen en de daarmee gepaard gaande onvoorspelbaarheid een grote uitdaging.

Uit onderzoek van de Britse overheid blijkt dat honderden bedrijven al AI assurance leveren, maar vaak zijn dit de ontwikkelaars van de AI zelf – wat vragen oproept over onafhankelijkheid. Bovendien ontbreekt het in de opkomende markt aan gestandaardiseerde normen. Het niveau van assurance verschilt sterk: van oppervlakkige advisering tot beoordeling op één specifieke wet.

De vraag naar AI assurance blijkt het grootst in de financiële sector, life sciences en farmaceutische industrie. De Big Four hopen met hun gevestigde reputatie in traditionele audits een leidende rol te spelen in deze nieuwe markt.

