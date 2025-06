Eerste Kamer stemt in met Wet plan van aanpak witwassen

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de Wet plan van aanpak witwassen. Het wetsvoorstel voorziet in een verbod op contante betalingen vanaf € 3.000 door beroeps- of bedrijfsmatige handelaren in goederen.

De maatregel beoogt witwassen en de financiering van terrorisme verder terug te dringen en vormt een wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet op de economische delicten.

Aanpassingen

Het oorspronkelijke wetsvoorstel bevatte meerdere maatregelen ter versterking van de integriteit van de financiële sector. Na aanpassingen is uiteindelijk alleen het verbod op contante transacties boven de drempel van € 3.000 overgebleven. Over de hoogte van deze drempel is tijdens het Kamerdebat uitvoerig gediscussieerd. Waar sommige partijen pleitten voor aansluiting bij het Europese beleid of de drempels in buurlanden, verdedigde minister Heinen het gekozen bedrag met het oog op effectiviteit en reeds bereikt draagvlak in overleg met betrokken sectoren.

Kritiek was er vooral op het feit dat Nederland hiermee verder gaat dan strikt noodzakelijk volgens Europese regelgeving, waarmee sprake zou zijn van een nationale kop. Ook werd gewezen op mogelijke knelpunten bij de uitvoering en de gevolgen voor internationaal opererende ondernemers die in landen actief zijn waar contante betalingen gangbaar zijn. De minister heeft toegezegd met deze sectoren in gesprek te blijven over de praktische uitvoering.

Het wetsvoorstel werd aangenomen met brede steun van onder meer VVD, CDA, D66, GroenLinks-PvdA, BBB en ChristenUnie. Tegen stemden onder andere SGP, PVV, FVD en JA21.

Verworpen moties

– De motie-Van den Oetelaar c.s. over het verhogen van de cashbeperking.

– De motie-Baumgarten over het uitzonderingsbesluit voor ondernemers wegens veiligheidsrisico’s.

Aangehouden moties

– De motie-Koffeman c.s. over een verbod voor financiële instellingen tot weigeren van arbeidsintensieve klantgroepen. De minister vroeg of Koffeman de motie wilde aanhouden tot een debat over de implementatiewet die hierover gaat.

– De motie-Koffeman c.s. over het invoeren van een Verklaring Omtrent Financieel Gedrag.

Wet plan van aanpak witwassen