Berisping voor RA na slordige afwikkeling bedrijf overleden dga

Een RA is door de Accountantskamer berispt omdat hij ten onrechte geen informatie verstrekte aan nabestaanden van een dga en diverse foutieve boekingen opnam in de (laat) opgestelde jaarrekeningen en aangiften.

De RA was accountant van de overleden dga en twee bedrijven waar hij samen met twee anderen eigenaar van was.

De dga overlijdt in 2022. Zijn broer ontfermt zich over de nalatenschap en heeft daarover contact met het accountantskantoor. Het gaat onder meer over de belastingaangifte over 2020 van de persoonlijke BV, die nog moet worden ingediend. Het lijkt de broer het beste om dat zo snel mogelijk alsnog te doen, ook al heeft hij nog geen verklaring van erfrecht en kan hij dus nog niet als opdrachtgever fungeren. “Maar informeel wil ik jullie wel vragen om – ook vanuit jullie secundaire verantwoordelijkheid – wel alvast de jaaropgave 2020 naar de belastingdienst te sturen.” En dat gebeurt.

De broer wil ook zicht hebben op de cijfers van de twee bedrijven waar de overledene mede-eigenaar van was. Maar daarvoor moet hij bij de resterende twee bestuurders zijn, geeft de RA aan. Begin 2023 wordt de samenwerking met het accountantskantoor verbroken; ondertussen krijgt de broer een kort geding aan de broek van de twee andere aandeelhouders in de BV’s. Die eisen dat hij de aandelen in een van de BV’s overdraagt. Die vordering wordt toegewezen.

Met betrekking tot de administratie van de persoonlijke holding worden twee andere bureaus in de arm genomen. De RA stelt uiteindelijk in de zomer van 2023 een herziene aangifte vpb 2020 op, plus nog eens vier conceptjaarrekeningen 2020.

Klacht

De erfgenamen klagen bij de tuchtrechter dat de RA onvoldoende heeft gewezen op mogelijke risico’s van indiening van een mogelijk niet juiste of onvolledige aangifte. Hij heeft niet gewezen op nog toe te passen wijzigingen en niet op tijd heeft gezorgd voor de wijzigingen in de aangifte. Verder heeft hij meermaals onvoldoende informatie verstrekt en onjuiste standpunten ingenomen en gecommuniceerd over de rol en functie van de holding van de overledene als bestuurder van het gezamenlijke bedrijf. Ze verwijten hem onder meer ook onjuiste boekingen en onjuiste correcties.

Niet ongebruikelijk

Ten aanzien van de eerste verwijten oordeelt de Accountantskamer dat die ongegrond zijn. “Het indienen van een aangifte op basis van voorlopige cijfers (in de praktijk vaak aangeduid als een voorlopige aangifte) om boetes wegens te late indiening te voorkomen, is niet ongebruikelijk en evenmin verboden. Zolang er geen definitieve aanslag is opgelegd, kan de reeds ingediende aangifte nog worden aangevuld door de belastinginspecteur te voorzien van nadere informatie (ter correctie op de ingediende aangifte).”

Wel heeft de RA ten onrechte geen informatie verstrekt toen daarom werd gevraagd. De broer was namelijk wel degelijk bestuurder van de holding. Voor het gezamenlijke bedrijf ligt het anders: de andere twee eigenaren moesten toestemming geven voor het verstrekken van stukken. “Gegeven de inmiddels gebleken gespannen verhoudingen tussen die bestuurders is begrijpelijk dat betrokkene voorzichtig was om aan een van hen jaarrekeningen te verstrekken.” Ook dat de RA onjuiste standpunten heeft ingenomen en gecommuniceerd, acht de tuchtrechter niet bewezen, net als de klacht dat de RA te laat reageerde.

Onjuiste boekingen

Wel heeft hij onjuiste boekingen opgenomen in jaarrekeningen en aangiften van de holding. Zo heeft hij bedragen geboekt als aflossingen op leningen, terwijl het volgens een bestuurder van de gezamenlijke bedrijven ging om dividendbetalingen, en heeft hij de managementvergoeding voor de overleden dga eveneens als aflossing in de boeken gezet op aangeven van de gezamenlijke BV. Tot slot heeft de RA jaarrekeningen en aangiften opgesteld die niet op elkaar aansloten en naar eigen inzicht onjuiste correcties doorgevoerd, vindt ook de Accountantskamer.

Geen onderbouwing verschillen

Hij heeft in 2023 op eigen initiatief een herziene aangifte gedaan en vier verschillende versies van de conceptjaarrekening 2020 samengesteld, hoewel hij naar alle waarschijnlijkheid begin 2021 al over alle benodigde informatie beschikte. De RA erkent verschillen in eigen vermogen, deelnemingsvrijstelling, andere kosten en investeringsaftrek. “Indien in het algemeen gesproken verschillen bestaan tussen een aangifte vpb en een jaarrekening, betekent dat niet per se dat een van beide niet klopt.” De aangifte vpb wordt op de fiscale grondslag opgesteld en een jaarrekening op een soms van de fiscale grondslag afwijkende commerciële grondslag, legt de Accountantskamer uit. Maar voor verschillen moet wel een onderbouwing zijn, in de vorm van een brugstaat ‘verschillen fiscaal-commercieel’. “Betrokkene heeft voor de verschillen echter geen enkele verklaring gegeven. De stelling van betrokkene dat hij nog niet over alle informatie beschikte kan verklaren dat in april 2022 een conceptjaarrekening is samengesteld, maar kan niet de verschillen verklaren tussen die conceptjaarrekening en de aangifte vpb 2020 van juli 2022. Betrokkene heeft ter zitting verklaard dat hij niet op de hoogte was van de verschillen en dat hij anders had gehandeld als hij dat wel was geweest. Betrokkene had met de verschillen bekend behoren te zijn en had inderdaad adequaat moeten handelen.”

De RA is ook de fout ingegaan door na de beëindiging van de opdracht nog aangiften loonheffing in te dienen. “Dat was onjuist, zo heeft betrokkene toegegeven, maar is volgens hem veroorzaakt doordat in het geautomatiseerde aangifteproces van zijn kantoor de beëindiging van de opdrachtrelatie nog niet was ingevoerd. Dit laatste vormt geen geldig excuus en het klachtonderdeel is dan ook gegrond.”

De tuchtrechter legt de RA een berisping op.

Uitspraak 24/4284 Wtra AK