Nieuwe inzichten tijdens zitting leiden tot intrekking klacht tegen AA

De zitting van de Accountantskamer in Zwolle afgelopen vrijdag verliep anders dan gebruikelijk. Een vrouw die een klacht had ingediend tegen een AA, besloot deze nog tijdens de zitting in te trekken.

Ze had gehoopt via de accountant meer duidelijkheid te krijgen over de financiële gang van zaken binnen de bedrijven van haar ex-echtgenoot, maar kwam tot de conclusie dat ze bij het tuchtcollege aan het verkeerde adres was.

Scheiding

De klacht was ingediend door een vrouw die vorig jaar scheidde van haar man, met wie zij in gemeenschap van goederen was gehuwd. Haar ex exploiteert meerdere vennootschappen waarvoor de betrokken AA de jaarrekeningen opstelt en de vpb-aangiften verzorgt. Ook diende de accountant jarenlang de gezamenlijke IB-aangiften van het echtpaar in. Daarnaast zijn zowel de accountant als de ex-echtgenoot mede-eigenaar van het bedrijfsverzamelpand waarin zij allebei kantoor houden.

Na de scheiding begon de vrouw zich te verdiepen in de financiële stukken van de vennootschappen van haar ex. Daarbij stuitte zij naar eigen zeggen op opvallende onregelmatigheden, zoals ongebruikelijke waarderingen, gebrekkige toelichtingen en discutabele transacties. Eén voorbeeld dat zij tijdens de zitting noemde, was een lening van € 250.000 die haar ex zou hebben verstrekt aan een goede vriend tegen een volgens haar veel te lage rente van 5%. Bovendien kwam die rente volgens haar niet terug in de jaarrekening.

Geen zicht op belastingaangiften

Vanaf 2020 had zij ook geen inzage meer in de IB-aangiften van haar ex, wat zij vreemd vond en als een verdere inperking van haar rechten beschouwde. Toen haar pogingen om via de accountant informatie los te krijgen strandden, diende zij een klacht in bij het tuchtcollege. De accountant zou volgens haar informatie hebben achtergehouden, zijn zorgplicht hebben verzaakt en mogelijk betrokken zijn bij belangenverstrengeling. Ook vermoedde zij dat er sprake was van een valse handtekening van haar op de opdrachtbevestiging, die de accountant niet had geverifieerd.

Geen controlerende rol

Volgens Daan de Bruin, advocaat van de AA, treft zijn cliënt geen blaam. De Bruin benadrukte dat de accountant uitsluitend een samenstellingsopdracht had en geen adviserende of controlerende rol. De accountant kon bovendien geen informatie met haar delen vanwege zijn geheimhoudingsplicht. “Als mevrouw zich benadeeld voelt, moet ze bij haar ex zijn”, aldus de raadsman.

Wat betreft de opdrachtbevestiging met de vermeende valse handtekening van de vrouw, verklaarde de AA dat hij deze destijds ondertekend terugkreeg van haar echtgenoot. Hij zag geen aanleiding om de echtheid in twijfel te trekken.

De klacht over het ontbreken van inzage in de IB-aangiften van haar ex sinds 2020 kon volgens de accountant eenvoudig worden verklaard: door nieuwe software werden de aangiften sindsdien gesplitst verstuurd. “Dat gold voor alle cliënten, niet alleen voor deze mevrouw”, aldus de AA.

De vermeende belangenverstrengeling bleek bij nadere beschouwing eveneens beperkt. De accountant had slechts een klein belang in de maatschap die mede-eigenaar is van het bedrijfsverzamelpand en bemoeide zich niet actief met het beheer ervan. Dat werd verzorgd door twee andere vennoten.

Onderdeel na onderdeel geschrapt

Een belangrijk moment in de zitting was de bespreking van een gesprek tussen de accountant en een adviseur van de vrouw. Volgens de vrouw had haar adviseur de AA namens haar allerlei vragen gesteld die onbeantwoord waren gebleven, terwijl de accountant juist aangaf dat hem niets was gevraagd.

Omdat zo het ene na het andere klachtenonderdeel kon worden geschrapt vroeg een van de leden van het tuchtcollege aan het einde van de zitting of de vrouw de klacht nog wel wilde handhaven. Na een korte pauze gaf ze aan hiervan af te zien. Ze benadrukte dat het haar nooit te doen was geweest om de accountant schade toe te brengen. “Ik wil hem niet het brood uit de mond stoten”, zei ze, “maar ik voel me wel buitengesloten uit iets waar ik naar mijn gevoel recht op heb. Mijn ex weigerde mij over de gang van zaken bij de bedrijven te informeren. Ik moest mij niet bemoeien met zaken die mij niet aangingen, zei hij dan. Ik dacht dat ik via de accountant inzicht kon krijgen in het financiële plaatje, maar dat blijkt toch anders te liggen.”