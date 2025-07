Politie waarschuwt voor cryptopas als nieuw witwasmiddel

Dat meldt de NOS. Bitcoin en andere cryptovaluta worden door winkeliers nauwelijks geaccepteerd omdat het vaak lang duurt voordat er na een aankoop euro’s op de rekening staan. Cryptobetaalkaarten kunnen een oplossing zijn: ze werken als bankpassen, maar je laadt ze op met crypto’s.

Moeilijk om te handhaven

De politie ziet in de crypto­kaart echter een makkelijke methode om crimineel geld wit te wassen en de controle is slecht. “Het is voor toezichthouders heel moeilijk om te handhaven”, zegt Pim Jansonius namens het Regionaal Informatie -en Expertisecentrum (RIEC) Amsterdam-Amstelland. De zorgen worden mede gevoed door de wetenschap dat cryptovaluta een belangrijke rol spelen in het criminele milieu. Ze worden niet alleen gebruikt voor afpersen met gijzelsoftware, zegt hoofddocent cybercrime Rolf van Wegberg. “Crypto wordt ook steeds vaker gebruikt als een middel om andere criminelen mee te betalen, slachtoffers mee af te persen of om geld wit te wassen.”

Regelgeving vaak onduidelijk

Cryptopassen zijn aangesloten op de infrastructuur van Visa en Mastercard, zodat je er vrijwel overal mee kunt betalen. De Amsterdamse politie zegt ze bij verschillende onderzoeken te zijn tegengekomen De kaarten worden wereldwijd al door tal van bedrijfjes uitgegeven en dat maakt controle lastig. “Als het bedrijf dat de crypto’s uitgeeft en de betalingsverwerker in het buitenland zitten, is het voor de Nederlandse toezichthouder heel moeilijk om daadwerkelijk toezicht uit te oefenen en te handhaven”, zegt Jansonius. Niet iedereen weet precies onder welke wet- en regelgeving de verschillende betrokken bedrijven vallen.

Hoogleraar witwassen Joras Ferwerda vraagt zich af of buitenlandse toezichthouders even sterk controleren als in Nederland en sommige buitenlandse aanbieders controleren de identiteit van hun klanten maar minimaal. “We doen in Nederland veel moeite om zicht te hebben op het financiële systeem. Dan moet je niet willen dat de achterdeur nog openstaat.”

Van Wegberg vindt dat Visa en Mastercard een grotere verantwoordelijkheid moeten nemen voor de bedrijven die via hun netwerken betalingen verrichten.

Bron: NOS