Gemeenteadviseur betaalde geen cent belasting over drie miljoen

Een adviseur die gepeperde rekeningen stuurde naar onder meer de gemeenten Wassenaar en Hilversum is door de rechter veroordeeld tot een celstraf van een jaar. Hij betaalde geen belasting over de miljoenen die hij opstreek.

De zaak draait om een 50-jarige voormalig medewerker van de Leidse afdeling bouwvergunningen. Hij woont in Schiedam en besloot in 2018 dat het misschien lucratiever was om zich als zelfstandig adviseur te laten inhuren. Hij ging aan de slag via een bemiddelingsbureau en werkte als bouwkundig adviseur voor onder meer de gemeenten Wassenaar en Hilversum. Zo kon hij in vijf jaar tijd maar liefst € 3 miljoen op zijn bankrekening bijschrijven. Lucratief was het zeker, omdat hij geen belasting afdroeg. Hij gaf de inkomsten simpelweg niet op en droeg evenmin de berekende btw af. Het geld werd onder meer besteed aan huizen voor familie in Turkije en een bruidsschat van een ton voor zijn zoon.

Louter hebzucht

Bij de rechter was het oordeel duidelijk: grootschalige belastingfraude. Hij pleegde valsheid in geschrifte door bij de gemeente Hilversum meer uren te declareren dan hij had gewerkt. Hij vulde uren in, terwijl hij op dat moment al in voorarrest zat voor het lopende fraudeonderzoek. “Onmogelijk dat hij die uren heeft verricht.” Van soortgelijke fraude bij de gemeente Wassenaar is hij vrijgesproken. “Zijn handelingen dragen bij aan het ondermijnen van de belastingmoraal en waren louter ingegeven door hebzucht. Om maar meer vermogen te kunnen krijgen.”

De totale schadepost voor de Belastingdienst beloopt een kleine € 1,4 miljoen. Dat bedrag moet de man inclusief rente terugbetalen. Hij heeft al een betalingsregeling getroffen waarbij hij maandelijks minimaal € 8.000 terugbetaalt.

De door het OM geëiste boete van zeven ton hoeft hij niet te betalen. Wel is de celstraf wat hoger dan de gevraagde 18 maanden, waarvan zes voorwaardelijk: de rechter legt 24 maanden op, waarvan de helft voorwaardelijk.

Bron: Leidsch Dagblad