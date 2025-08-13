PwC monitort Britse medewerkers via wifi en toegangspas

Het Britse personeel van PwC wordt sinds dit voorjaar strenger gecontroleerd op hun aanwezigheid op kantoor. Volgens de Financial Times gebruikt het bedrijf een systeem dat zowel wifi-verbindingen van laptops als transacties met toegangspassen registreert.

Daarmee wordt nagegaan of werknemers voldoen aan het beleid om minimaal drie dagen per week – oftewel 60% van de werktijd – op kantoor of bij klanten aanwezig te zijn.

Stoplichtdashboard

De resultaten worden weergegeven in een zogenoemd ‘stoplichtdashboard’. Medewerkers die onder de 60% aanwezigheid zakken, krijgen de status oranje; bij minder dan 40% wordt dit rood. Overschrijding van deze grenzen kan gevolgen hebben voor bonus en beoordeling. Ook leidinggevenden, inclusief de financiële, administratieve en HR-directeur, hebben toegang tot de gegevens, terwijl medewerkers hun eigen cijfers kunnen inzien.

Onrust

Volgens de FT heeft de maatregel geleid tot onrust onder de 23.000 Britse werknemers. Een manager zegt dat het aantal klachten “niet meer is bij te houden”. Anderen vragen om meer transparantie over de manier van monitoren. PwC stelt dat uitzonderingen mogelijk zijn bij ziekte of familieomstandigheden.

Het systeem gaat verder dan dat van concurrent EY, dat al langer toegangspasgegevens gebruikt om aanwezigheid te controleren. PwC verdedigt het beleid als “consistent met andere bedrijven” en benadrukt “duidelijke voordelen van fysiek samenwerken voor zowel onze mensen als klanten”. Chief people officer Phillippa O’Connor verklaarde dat het niet gaat om “in- en uitklokken in de ouderwetse zin”, maar om het verzamelen van aanwezigheidssignalen.