‘Verdachte van belastingfraude’ blijkt ex-prof Kiki Musampa

Op dinsdag 9 september hield de Fiod ‘een 48-jarige man’ en zijn boekhouder aan. Het Parool ontdekte dat het om de voormalig voetballer Kiki Musampa gaat. De Amsterdammer wordt verdacht van het doen van valse aangiftes inkomstenbelasting.

Musampa en zijn boekhouder worden verdacht van fraude met aangiften inkomstenbelasting over meerdere jaren. Hun woningen zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en meerdere luxe horloges.

Congolees

Het strafrechtelijk onderzoek startte na een signaal van de Belastingdienst. De voormalige profvoetballer (Ajax, Atlético Madrid, Manchester City, AZ, Willem II), nu betrokken bij Jong Ajax, is geboren in Congo en stelt dat hij belastingplichtig is in het buitenland. Uit onderzoek van de Belastingdienst blijkt echter dat hij wel een duurzame persoonlijke band met Nederland heeft. Zo beschikte Musampa vermoedelijk over meerdere bezittingen in Nederland, waaronder een woning en bankrekeningen. Daarnaast werkt hij in Nederland en ontvangt hij een inkomen in Nederland. De hoogste rechter oordeelde eerder dat hij als binnenlands belastingplichtige moest worden aangemerkt voor een eerder ingediende aangifte inkomstenbelasting.

Valse aangiftes

De Fiod verdenkt Musampa en zijn boekhouder ervan dat er vermoedelijk opzettelijk meerdere aangiften zijn ingediend als buitenlands belastingplichtige, terwijl zijn situatie waarschijnlijk niet veranderd was. Het geschatte belastingnadeel wordt op meer dan 100.000 euro geschat. Musampa werd woensdag aan het begin van de middag alweer vrijgelaten, zijn boekhouder bleef vastzitten. Musampa heeft al jaren problemen met de Belastingdienst. Zo legde de fiscus onlangs beslag op een pand van de ex-voetballer in Amsterdam. Het vastgoed zou vorige week openbaar worden geveild, maar de veiling werd op het laatste moment uitgesteld.

Afspraak

Musampa laat de NOS weten dat hij tot zijn verbazing inderdaad is aangehouden. “Want we hadden al een afspraak over de oplossing. Er was eerder al beslag gelegd op een pand van mij dat op 2 september geveild zou worden, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Als er geen oplossing was geweest, zou dat pand wel geveild zijn.”

Beschadigen

Musampa kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de aanhouding meer bedoeld was om hem te beschadigen. “Ze moeten het nog bewijzen en de rechter moet nog uitspraak doen.” Hij verwacht dat er uiteindelijk een schikking getroffen zal worden. “Zeker. We zijn alleen nog in gesprek over het bedrag.”

