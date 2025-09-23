‘Frisse blik van buiten’ voor de rechter na ‘fout’ van Audit Vlaanderen

Zou hij zijn ‘assurance-verklaring’ over Audit Vlaanderen niet intrekken, dan zou een tuchtklacht volgen. ,,Maar dit is geen assurance-verklaring”, zegt de beklaagde accountant bij de Accountantskamer. De klager is een van de gedupeerden in een kwestie rond een leegstandsbelasting in de Vlaamse gemeente Maaseik.

Zaak nr: 25/262 Wtra AK

De klager is eigenaar van een pand in het Belgische Maaseik, niet ver van de Nederlandse grens, die plots werd geconfronteerd met een leegstandsbelasting van 1.000 euro. Hij bleek een van mogelijk honderden ten onrechte aangeschreven pandeigenaren. Hij kreeg zijn geld na een rechtszaak terug maar de ‘fraude’ die hier volgens de klager achter zit, werd door Audit Vlaanderen niet ontdekt. En het was deze auditdienst die een forensisch onderzoek deed naar deze kwestie. Maar wat is dan de link met de beklaagde Nederlandse accountant? Hij beoordeelde het werk van Audit Vlaanderen. En nu hij weet heeft van deze grote fout, moet ook zijn rapport over de kwaliteit van het werk van Audit Vlaanderen aangepast worden.

Dat is althans wat de klager wil.

De accountant legt uit dat hij externe evaluaties – door hem in zijn rapport een ‘quality assurance review’ genoemd – doet bij diverse organisaties; van het Openbaar Ministerie tot de gemeente Amsterdam. Hij is al jaren ‘de frisse blik van buiten’ die bekijkt of de kwaliteitsbeheersingssystemen voldoen. Maar het woord ‘assurance’ in zijn rapport zorgt kennelijk voor een misverstand bij de klager. ,,Van een assurance-verklaring is geen sprake.” Hij zegt dat de klager zijn rapport vergelijkt met een goedkeurende verklaring van een accountant, maar dat is het niet. Onder dreiging van een tuchtklacht moest hij die verklaring intrekken. Maar omdat hij zo’n verklaring nooit afgaf, kan hij dat niet eens, zegt de accountant.

Maar wat als Audit Vlaanderen zich niet aan de standaard houdt? Wordt dan van de accountant verwacht om in te grijpen, vraagt een van de leden van de Accountantskamer. ,,Nee”, antwoordt de accountant. ,,Er is geen enkele monitorende rol achteraf.” Dat hij naast reviewer ook accountant is, en die rol wellicht andere verwachtingen wekt, is iets waarover hij gaat nadenken. ,,Maar ik geef gewoon middels een externe review een beeld.”

De tuchtrechter doet over circa 12 weken uitspraak.