Accountant mist mail omdat hij in coma ligt, klant start tuchtzaak

Hij had de mail van een klant nooit gezien omdat hij in het ziekenhuis lag. Bovendien was op dat moment een waarnemer verantwoordelijk voor het kantoor van de doodzieke accountant. Toch volgt jaren later een tuchtzaak: de gemiste mail had consequenties voor de klant.

Zaak nr: 25/1086 Wtra AK

De stoel van de klager bleef leeg vrijdag. Hij had een verkeerde zittingsdatum in zijn agenda genoteerd. De klant deelde de voorzitter van de Accountantskamer vast telefonisch mee dat als hij de zaak zou verliezen, hij wel in hoger beroep zou gaan. Waarover klaagt deze ondernemer die onder meer in auto’s handelt? Op 5 maart 2021 heeft hij per mail de accountant gevraagd zijn loonheffingsnummer bij de Belastingdienst in te laten trekken. Hij zei dat hij ging stoppen met zijn bedrijf en hij had al geen personeel meer. Aan dat verzoek is geen opvolging gegeven. En dat had gevolgen: hij kreeg de Belastingdienst op zijn dak en moest aanslagen betalen. Hij verwijt de accountant nalatigheid.

De accountant heeft die mail nooit gezien. Begin 2021 lag hij zeven weken in coma, geveld door Covid. Daarna volgde een lang revalidatietraject. Terwijl hij zo ziek was, werd bemiddeld om de klantportefeuille van zijn accountantskantoor over te nemen. De accountant meent dat niet hij maar zijn waarnemer op dat moment verantwoordelijk was. En per 1 april dat jaar ging de klantportefeuille over naar een andere accountant. Die was vanaf dan verantwoordelijk. ,,Mijn kantoor was te beperkt in omvang”, zei hij over de aanleiding tot die gesprekken tot een overname. Ook vond hij het kantoor kwetsbaar als hij ziek zou worden. De overname werd afgerond toen hij afwezig was.

De accountant meldt dat er een smetje zat aan deze ondernemer: hij was onderwerp van twee onderzoeken van de FIOD. Hij werd onder meer verdacht van fraude. Ook bleek later dat bij de ondernemer, die in auto’s handelt, een luxe wagen ter waarde van 125.000 euro contant was afgerekend. Dat geld leek daarna nooit op een bankrekening gestort te zijn. Pas in juni 2024 werd de accountant gebeld door de Belastingdienst over aanslag. ,,De fiscus dacht dat ik nog adviseur was van meneer.”

De klant klaagt ook over het feit dat de accountant, sinds oktober 2024 uitgeschreven in het register, zich nog altijd als accountant afficheert. Dat zou blijken uit de ondertekening in zijn mails. Die zijn direct aangepast nadat de klager hierover begon, zei de accountant. Maar op zijn website blijkt wel dat hij de term ‘accountancy’ gebruikt. Dat staat nog in de naam van zijn kantoor. Hij meent dat na uitschrijving de NBA meldde dat hij alleen de titels ‘AA’ en ‘accountant’ niet mag gebruiken. De Accountantskamer wijst hem er op dat dit ook geldt voor de termen ‘accountancy’ en ‘accounting’. Zijn raadsman Roel Bosman meldt nog op dat de klager het alleen over de mails heeft, niet over de website. ,,Daarover is uitdrukkelijk niet geklaagd.” De voorzitter reageert dat de tuchtrechter de beklaagde niet naar huis wilde laten gaan zonder deze waarschuwing. Het is zelfs strafbaar, waarschuwt ze.

,,Dan is de site verouderd. Zodra ik thuis ben, ga ik dat wijzigen”, zei de accountant resoluut. Dat betekent ook dat hij de naam van zijn kantoor moet wijzigen, waarschuwt de Accountantskamer.

De accountant stond een keer eerder voor de Accountantskamer. Hij kreeg in oktober 2023 een berisping opgelegd omdat hij in een echtscheidingsprocedure ten onrechte de indruk wekte dat de totale waarde van de ondernemingen van de man in die procedure 311.000 euro bedroeg. De man was directeur van een BV die de zakelijke belangen behartigt van popbands Rolling Stones en U2.

De Accountantskamer doet naar verwachting binnen 12 weken uitspraak.