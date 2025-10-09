Factoring als werkkapitaaltool voor mkb-klanten: wat accountants moeten weten

Wanneer factoring wél werkt en wanneer niet

De rente is hoger, betaaltermijnen zijn uitgerekt en veel mkb’ers lossen nog steeds oude belastingschulden af. In die mix wordt werkkapitaal krap, terwijl de orderportefeuille juist goed gevuld kan zijn. Factoring kan dan een praktische oplossing zijn: facturen worden vrijwel direct omgezet in liquiditeit, zonder bancaire lening. Toch past factoring niet in elk dossier. De kunst voor accountants is het onderscheid maken tussen een tijdelijk bruggetje en een structurele noodgreep.

Typische situaties met liquiditeitsdruk

Signalen dat factoring kan helpen: snelle groei met stijgende debiteurenstand, seizoenspiek in productie of inkoop, klanten die standaard 45 tot 60 dagen betalen, of een onderneming die juist weinig hard onderpand heeft voor een bankkrediet. Denk aan een bouwonderneming die extra monteurs inhuurt voor een groot project en weken moet wachten op betaling. Door facturen te vervroegen naar cash kan de loonrun door en blijft de planning op schema.

Rode vlaggen waarbij factoring geen oplossing is

Als de marges structureel te dun zijn, de administratie onvolledig is of er sprake is van chronisch betwiste facturen, dan verplaatst factoring het probleem alleen. Ook wanneer debiteurenkwaliteit zwak is of de omzet sterk geconcentreerd is bij één klant met betaalgedrag dat onder druk staat, verdient een fundamentelere herstructurering prioriteit. Factoring werkt het best op een basis van nette processen, transparante prestaties en betrouwbare afnemers.

Kosten, risico’s en de impact op de jaarrekening

De kosten bestaan doorgaans uit een factorfee over het gefinancierde bedrag plus eventuele servicekosten voor debiteurenbeheer of verzekering. Reken als vuistregel met een bandbreedte per transactie en vergelijk die met de alternatieve kosten van roodstand, leverancierskortingen die nu gemist worden of de waarde van tijd die niet meer in aanmanen gaat zitten. Maak de vergelijking altijd op nettomarge, niet op omzet.

Kostenstructuur ontleden

Vraag naar alle componenten: tarief per factuur, percentage over uitstaand saldo, premies voor kredietverzekering, en fees bij betwiste of te late betalingen. Check minimale looptijden, opzegtermijnen en of selectieve factoring per debiteur mogelijk is. Transparantie voorkomt verrassingen en helpt om kosten door te rekenen in offertes waar passend.

Boeking en rapportage

Bij verkoop van vorderingen verandert de samenstelling van de vlottende activa en kan er een verplichting ontstaan richting de factor afhankelijk van het model met of zonder regres. Leg vast hoe opbrengsten, kosten en eventuele zekerheden worden verwerkt en of convenanten worden geraakt. Voor wie de basis wil opfrissen is de kern van de werkwijze helder uitgelegd in factoring bij o2Factoring, zodat je cliënten snel kunt meenemen in de terminologie.

Procesinrichting: van onboarding tot debiteurenbeheer

Het succes zit in de uitvoering. Een goede onboarding begint met een actuele debiteurenlijst, duidelijke leveringsafspraken en standaardvoorwaarden die discussie over opeisbaarheid voorkomen. Stem met de factor af welke debiteuren meedoen, welke plafonds gelden en hoe creditnota’s worden verwerkt. Spreek intern af wie verantwoordelijk is voor het aanleveren van facturen en het monitoren van betaalgedrag.

KYC, contracten en AVG

Verzamel tijdig UBO-gegevens, identiteitsdocumenten en contracten met opdrachtgevers. Check of de factoringpartij debiteuren informeert of dat stil factoring wordt toegepast. Leg in privacydocumentatie vast dat gegevens worden gedeeld met een financier. Zorg dat servicelevels voor opvolging van achterstallige posten aansluiten bij de klantrelatie van jouw cliënt om reputatierisico te beperken.

Integratie met boekhouding en control

Automatische koppelingen beperken fouten. Kijk of het factoringportaal een audittrail biedt, hoe statusupdates in het boekhoudpakket landen en of rapportages aansluiten op de periodieke afsluiting. Een aanbieder zoals o2Factoring werkt doorgaans met portals en real-time dashboards, wat control en forecasting vereenvoudigt. Leg KPI’s vast, zoals DSO inclusief en exclusief factoring, percentage afgewezen facturen en de kosten per omgezette euro.

Rol van de accountant: praktische checklist en gespreksscript

Cliënten zoeken geen productuitleg maar duidelijkheid: past dit bij mijn bedrijf, wat kost het echt en wat levert het op. Met een korte intake en een rekenvoorbeeld kun je snel richting geven. Gebruik herkenbare cijfers uit de administratie en maak het tastbaar met een scenario over de eerstvolgende drie maanden.

Quickscan voor cliënten

Hoeveel dagen staat de gemiddelde factuur open en hoe ontwikkelt dit kwartaal op kwartaal?

Wat is de top 10 debiteuren en hun historische betaalgedrag?

Is er groei of seizoenspiek die extra werkkapitaal vraagt in de komende 90 dagen?

Welke financieringsruimte is al benut bij bank en leveranciers?

Wat zijn de directe kosten van liquiditeitstekorten, zoals incasso, gemiste kortingen of spoedinkopen?

Gesprek in 15 minuten

Start met de doelen van de ondernemer: groei faciliteren, rust in de cashflow of werk uitbesteden rond debiteurenbeheer. Bespreek de operationele randvoorwaarden, licht de kosten op nettomarge toe en loop samen door de processtappen. Sluit af met een kleine pilot op een geselecteerde debiteurenportefeuille en plan een evaluatiemoment in. Zo blijft factoring een bewust ingezet instrument dat bijdraagt aan continuïteit en betere besluitvorming.