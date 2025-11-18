Accountantskamer stuurt partijen terug naar overleg om patstelling te doorbreken

Een emotionele tuchtzitting over een vermeende dubbelrol van een AA eindigde onverwacht in een poging tot verzoening. Op voorstel van de voorzitter krijgen klaagster en accountant vier maanden de tijd om buiten de Accountantskamer alsnog tot een oplossing te komen. Doen zij dat niet, dan volgt op 3 april alsnog uitspraak.

Zaak nr: 24/3943 Wtra AK

De zaak die maandag voor de tuchtrechters diende, draaide om een hoogoplopende strijd waarin scheiding, erfenis en vertrouwensbreuk in elkaar grijpen. De AA die centraal staat in de klacht kreeg jaren geleden een rol in zowel de financiële afwikkeling van een echtscheiding als in de nalatenschap van de moeder van de ex-partner van klaagster. Volgens de vrouw heeft hij in beide dossiers structureel de belangen van haar ex laten prevaleren. Deze combinatie zou volgens haar advocaat, Robin Vane, nooit verenigbaar zijn geweest. Hij sprak van ‘een groot risico op belangenverstrengeling. De AA was namelijk tegelijkertijd facilitator van de boedelverdeling én executeur-testamentair van de moeder van de ex, haar enige erfgenaam.

Dat verwijt over de dubbelrol vormde echter niet de kern van de klacht. Voor klaagster woog vooral zwaar dat de accountant volgens haar geen enkele transparantie bood over de onderbouwing van de boedelverdeling. Ze vertelde tijdens de zitting dat ze jarenlang om stukken had gevraagd en slechts ‘een Excelletje’ had gekregen. Dat bestand ontving zij bovendien pas nadat een rechter de accountant had verplicht tot openheid. “Maar zonder onderliggende stukken heb je daar niets aan,” zei ze. Juist die stukken zijn voor haar essentieel.

Klaagster meende dat zij recht had op alle relevante informatie, verwijzend naar een convenant dat destijds was opgesteld en dat door zowel de AA als een vertrouwenspersoon – een emeritus-hoogleraar – was ondertekend. Volgens haar legde dat document de verplichting vast om de boedelscheiding zorgvuldig en volledig af te wikkelen, zodat zij en haar ex ieder de helft van de gezamenlijke bezittingen zouden ontvangen. Maar de accountant zou herhaaldelijk hebben geweigerd om inzicht te geven in de onderliggende stukken. Ook de vertrouwenspersoon kreeg volgens haar geen documenten, omdat de AA die ook hem niet wilde verstrekken.

Haar advocaat typeerde dat als ‘niet professioneel’ Daarbij wees hij ook op een opmerking die de accountant ooit zou hebben gemaakt; dat ze ‘maar eens een toontje lager moest zingen’ omdat hij anders ‘stappen zou ondernemen’. Voor klaagster bevestigde die uitlating de scheefgroei in hun samenwerking.

De AA erkende tijdens de zitting dat hij de belangen van de ex-partner zwaarder had laten wegen. Hij motiveerde dat vanuit persoonlijke betrokkenheid: de moeder van de ex verkeerde in een kwetsbare staat door dementie, en haar zoon, aan wie zij alles naliet, kampte volgens de accountant met een cognitieve beperking. Hij zei dat hij zich ‘meer een sociale raadsman dan een accountant-adviseur’ had gevoeld. Wel gaf hij toe dat zijn emotionele reactie richting klaagster ongepast was geweest.

Over het ontbreken van stukken zei hij dat hij haar had uitgenodigd om ze op kantoor in te zien, maar dat zij volledige afschriften bleef eisen. “Op een gegeven moment heb ik in de emotie uitlatingen gedaan die onprofessioneel zijn, maar ik ben ook een mens van vlees en bloed.”

Opmerkelijk was dat de partijen dicht bij een oplossing leken te komen toen de accountant samen met de vertrouwenspersoon alsnog verantwoording wilde afleggen. Hij wilde dan echter wel betaald worden voor dat extra werk. Volgens hem had hij met het Excel-bestand voldaan aan het convenant; verdere toelichting viel volgens hem buiten de oorspronkelijke opdracht. Klaagster zag dat anders: volgens haar was de opdracht pas afgerond zodra alle benodigde informatie was verstrekt. Daarmee liep het overleg vast.

Die impasse bracht de voorzitter ertoe de zitting kort te schorsen. Na de hervatting stelde hij voor dat partijen de komende vier maanden alsnog proberen eruit te komen, zonder mediator om extra kosten en tijd te voorkomen. De AA mag zich laten bijstaan door bijvoorbeeld een collega-accountant die de zaak niet kent. Zowel de accountant als klaagster reageerden positief. Zij noemde het ‘een geweldig idee’, haar advocaat sprak van ‘het begin van een oplossing’.

Mocht overleg toch vruchteloos blijken, dan volgt op 3 april alsnog een formele uitspraak van de Accountantskamer.