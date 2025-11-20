Frauduleuze ‘schoonmaakkoningin’ kon ongestoord haar gang gaan

De Volkskrant komt met een analyse van wat er misging. Bij de schoonmaaktak van Cordaan, Schoonzorg, kon een manager jarenlang fraude plegen met publiek geld. Op basis van onderzoek door recherchebureau Hoffmann en eigen berekeningen komt de Volkskrant tot de conclusie dat de vrouw, Sandra Z., circa een half miljoen euro in eigen zak heeft gestoken. De onderzoekers van Hoffmann zelf besloten geen exact totaalbedrag te noemen: de boekhouding was ‘niet compleet’ en ook kan niet meer van alle aankopen met zekerheid worden vastgesteld of ze zakelijk of privé waren.

Groot model BMW

Cordaan is een van de grootste aanbieders van langdurige zorg in Nederland. Vorig jaar ontving de organisatie meer dan 450 miljoen euro zorggeld. Schoonzorg is sinds eind 2021 volledig in handen van Cordaan. De fraude komt aan het licht als er in 2024 een nieuwe directeur aantreedt bij Schoonzorg. Niet alleen stuit ze op een enorme voorraad dure parfums en gezichtsverzorgingsproducten, ook treft ze voor duizenden euro’s aan cadeaubonnen, grote hoeveelheden geurpakketten en tassen aan. ‘Na een tijd merkt ze dat er zaken verdwijnen uit het kantoor. Ook rijdt operationeel manager Sandra Z. rond in een ‘groot model’ BMW’, schrijft De Volkskrant.

Tussen 2018 en 2024 werd met bedrijfspassen van Schoonzorg ongeveer anderhalve ton gepind. De manager kreeg daarnaast jarenlang te veel salaris en pensioengeld, betaalde geen bijtelling, en boekte grote bedragen over naar haar eigen rekening, meldt de Volkskrant. Z. zou extreem veel overuren hebben gedeclaeerd en deed ‘zeer hoge en frequente uitgaven aan boodschappen bij drogisterijen, supermarkten, Primera, patissiers, modewinkels en bloemenzaken’. Opvallend is dat veel uitgaven aan het eind van de middag en in het weekeinde werden gedaan.

Pinautomaat

Op verzoek van De Volkskrant keek hoogleraar forensische accountancy Marcel Pheijffer naar de zaak. Hij had ook inzage in een rapport van TwijnstraGudde. Hij oordeelt hard: ‘Deze manager gebruikte het schoonmaakbedrijf als pinautomaat, en dat is ernstig. Maar het gaat niet alleen om haar. Het probleem is: door een gebrek aan controlemechanismen had deze vrouw alle ruimte om dit te doen.’ Dat gebrek aan controlemechanismen was ook al gesignaleerd door TwijnstraGudde, maar de directie van Schoonzorg nam daarop geen enkele maatregel om het toezicht te verbeteren. ‘Cordaan’, zegt hoogleraar Pheijffer, ‘zette door het gebrek aan aansturing zijn deur wagenwijd open voor potentiële fraudeurs. Dit was een organisatie zonder tegenkrachten. De schuld ligt voor een groot deel bij de eindverantwoordelijken. Bij de mensen die geen toezicht hielden. Zij hebben dit laten gebeuren. Zij zijn tekortgeschoten. Zij hadden dit kunnen zien. Als je boven op je dochteronderneming zit, was dit nooit gebeurd.’

In het Hoffmann-rapport zegt de financial controller van Cordaan dat hij geen toegang kreeg tot de financiële systemen, en dat hij van Z. ‘geen contact mocht opnemen’ met de accountant.