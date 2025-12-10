Impact van duurzaamheid en ESG-criteria op vastgoedfondsen

Voor beleggers in vastgoedfondsen is het daarom belangrijk om te weten wat ESG-criteria betekenen en hoe deze van invloed zijn op hun beleggingen.

Wat zijn ESG-criteria precies?

ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Het zijn drie pijlers waarop bedrijven en fondsen worden beoordeeld als het gaat om duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij Environmental draait het om milieu en klimaat, bijvoorbeeld het energieverbruik van gebouwen. Social gaat over de manier waarop een organisatie omgaat met mensen, zoals werknemers en de gemeenschap. Governance richt zich op goed bestuur, transparantie en integriteit binnen een bedrijf. Voor vastgoedfondsen betekent dit concreet dat er wordt gekeken naar zaken als het energielabel van panden, de CO2-uitstoot en het gebruik van duurzame materialen. Ook speelt mee hoe een fonds omgaat met huurders en welke ethische keuzes er worden gemaakt bij het selecteren van projecten.

Waarom duurzaamheid steeds belangrijker wordt

De regelgeving rondom duurzaamheid in de vastgoedsector wordt steeds strenger. Denk aan de Paris Proof-normen, die vastgoedeigenaren verplichten om hun panden aan te passen aan strengere energie-eisen. Gebouwen moeten een goed energielabel hebben en dat heeft directe gevolgen voor de waarde van vastgoed. Een pand met een slecht energielabel kan moeilijker te verhuren of te verkopen zijn. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 73% van de kopers en huurders let op duurzaamheid bij het zoeken naar een nieuwe woning. Dit geeft aan dat consumenten bewuster kiezen en dat duurzame panden aantrekkelijker zijn op de markt. Voor vastgoedfondsen is het daarom verstandig om te investeren in vastgoed dat voldoet aan de nieuwste duurzaamheidseisen.

Voordelen van ESG voor beleggers

Beleggen in vastgoedfondsen die hoog scoren op ESG-criteria kan verschillende voordelen opleveren. Ten eerste zijn duurzame panden vaak beter bestand tegen toekomstige regelgeving. Je loopt minder risico dat je belegging in waarde daalt door strengere milieuwetten. Ten tweede kunnen duurzame gebouwen lagere exploitatiekosten hebben door een lager energieverbruik. Dit kan een positief effect hebben op het rendement.

Daarnaast groeit de vraag naar duurzaam vastgoed onder zowel huurders als kopers. Dit zorgt voor een stabielere bezettingsgraad en potentieel hogere huurinkomsten. Grote institutionele beleggers zoals pensioenfondsen hebben ESG al volledig geïntegreerd in hun beleggingsbeleid. Dit geeft aan dat duurzaamheid niet zomaar een trend is, maar een blijvende ontwikkeling.

Waar moet je op letten bij het kiezen van een vastgoedfonds?

Als je overweegt om te beleggen in een vastgoedfonds, is het slim om te kijken naar het duurzaamheidsbeleid van het fonds. Vraag jezelf af in welk type vastgoed het fonds investeert en of deze panden voldoen aan de actuele energielabel vereisten. Controleer ook of het fonds transparant is over zijn ESG-prestaties en of er concrete doelstellingen zijn geformuleerd. Let daarnaast op hoe het fonds omgaat met toekomstige regelgeving. Fondsen die nu al investeren in verduurzaming zijn beter voorbereid op de veranderingen die eraan komen. Dit kan op langere termijn een positief effect hebben op de waarde van je belegging.

De toekomst van duurzaam beleggen in vastgoed

De komende jaren zal duurzaamheid alleen maar belangrijker worden in de vastgoedmarkt. Vanaf 2024 zijn grote ondernemingen en beursgenoteerde bedrijven in Nederland verplicht om te rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid. Deze transparantie maakt het voor beleggers makkelijker om fondsen te vergelijken op ESG-prestaties. Wil je meer weten over de mogelijkheden om duurzaam te beleggen in vastgoed? Informeer je goed en kies voor een fonds dat past bij jouw waarden en financiële doelstellingen.