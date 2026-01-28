‘Geen enkel gesprek’, toch een tuchtklacht: ondernemers hekelen het werk van accountant

Een onderneming in gebitsprotheses had geen idee van de stand van zaken omdat de kwartaalcijfers maar niet kwamen. De klager vindt dat de accountant zijn werk niet deed en zich verschuilt achter collega’s. De accountant werd verrast door de klacht ,,zonder ook maar één gesprek aan te gaan”.

Zaak nr: 25/2055 Wtra AK

,,De accountant had geen cijfers. Ze moesten het zelf maar regelen”, zegt Pieter Lakeman maandag in de Accountantskamer. De voorman van Sobi (Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie) is door de twee klagende ondernemers ingeschakeld. Hij heeft het over een gevraagde berekening voor misgelopen omzet na een verkeersongeval een van een van de ondernemers. Het is een voorbeeld van de gebrekkige dienstverlening door de accountant die de twee ondernemers veel schade heeft berokkend, meent hij.

‘Zijn handtekening’

Het duo hekelt de opstelling van de accountant die zegt niet verantwoordelijk te zijn voor wat zijn collega’s uitvoerden. Hij was degene die zijn handtekening zette onder het contract, benadrukt Lakeman. ,,Hij is tuchtrechtelijk verwijtbaar voor het doen en laten van het kantoor.” Dat de klager rechtstreeks naar de tuchtrechter stapte en niet eerst het gesprek aanging, dat klopt maar is volgens Lakeman niet relevant. ,,Dat had anders tijdverlies en onnodige kosten opgeleverd.” Volgens Lakeman mochten de ondernemers er van uit gaan dat het kantoor ook de aangiftes vennootschapsbelasting en de loonheffingen zou verzorgen zolang niet duidelijk gesteld was dat ze dat niet zou doen. De ondernemers wilden ook kwartaalcijfers, maar kregen die niet. Zo wisten ze niet hoe het bedrijf er voor stond.

De klager stelt schade geleden te hebben door het handelen van de accountant. ,,Maar welke schade dan?” vraagt advocaat Alexandra van der Eijnden zich af namens de beklaagde. ,,Ieder gesprek hierover wordt door de klager afgehouden.” Ze benadrukt dat een accountant verantwoordelijk is voor het eigen handelen of nalaten en niet voor dat van kantoorgenoten die onder eigen tuchtrecht vallen. Zo was de accountant niet betrokken bij het werk van fiscalisten of salarisspecialisten. Pas na het accepteren van het bedrijf in gebitsprotheses bleek dat de onderneming in zwaar weer verkeerde. Het opruimen van de administratieve achterstand kostte veel tijd. Vervolgens bleven facturen steeds vaker onbetaald, zegt de beklaagde accountant. ,,Ik heb ze nauw begeleid en handvaten gegeven om er weer bovenop te komen. Ik heb mijn zorgplicht als accountant in acht genomen.”

‘Het speeltje’

In mails schetste de accountant al aan de ondernemers tegen welke moeilijkheden het kantoor opliep. Binnen het bedrijf was sprake van cashflow-problemen, de belastingschulden liepen op en veel posten moesten nog uitgezocht worden. ,,We deden er alles aan de boel weer op de rit te krijgen”, zegt de accountant zelf. Dat ze geen kwartaalcijfers kregen, klopt. Eerst moest de input op orde zijn, dan volgt de output. ,,Niet de cijfers maar het gesprek stond centraal.” Dat hij ondanks de slechte situatie van het bedrijf toch een leaseopdracht voor een dure BMW adviseerde, klopt niet. De wagen, op de zitting ‘het speeltje’ genoemd, zorgde voor veel extra kosten voor de ondernemers. Maar toen de vraag over dat leasecontract kwam, had de accountant nog geen inzage in de organisatie. Er is alleen algemeen advies gegeven over welke opties er zijn. ,,Ik mag ook niet op de ondernemersstoel gaan zitten. Ik kan alleen adviseren.”

De tuchtklacht viel de accountant rauw op zijn dak, zei hij tegen de Accountantskamer. ,,Ik blijf me afvragen waarom meneer geen contact heeft gezocht.”

De tuchtrechter doet over 12 weken uitspraak.