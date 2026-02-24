Opvallen begint met naar voren treden

Veel accountants- en administratiekantoren aarzelen als het gaat om awards. Niet omdat zij tekortschieten in kwaliteit of ambitie, maar omdat een bekende twijfel de kop opsteekt. Is dit wel iets voor ons? Wat levert het ons op? Zijn wij wel onderscheidend genoeg? Zit er iets achter dit initiatief dat we misschien niet zien?

Die aarzeling is begrijpelijk. In een sector die draait om betrouwbaarheid en inhoud voelt zelfpromotie zelden vanzelfsprekend. Kantoren zijn gewend zich te richten op uitvoering, niet op zichtbaarheid. Daardoor blijven sterke initiatieven vaak intern, onzichtbaar voor de mensen die ze juist zouden kunnen inspireren, waaronder de volgende generatie professionals. Precies daarom bestaan initiatieven zoals Becky’s NextGen Award.

Wie zitten er achter de jury van Becky’s NextGen Award

De keuze welke kantoren worden erkend als voorlopers in het vernieuwen van het verhaal rondom accountancy, wordt niet lichtvaardig genomen. Achter Becky’s NextGen Award staat een jury die is samengesteld om een realistische afspiegeling te zijn van waar het vak vandaag staat.

De jury brengt meerdere perspectieven samen: diepgaande sectorkennis, expertise op het gebied van employer branding en het perspectief van de volgende generatie.

Vanuit strategisch en bedrijfskundig oogpunt brengt Stef Pillen (CFO bij Tiqets.com) de blik van een tech-investeerder en financieel directeur mee, met hands-on ervaring in het adviseren van snelgroeiende bedrijven.

Hij wordt vergezeld door Leo H.R. Veldhuizen (Accountant & IT-auditor bij Qconcepts), Registeraccountant (RA), IT-auditor en moderator met meer dan tien jaar ervaring in audit en advisory.

Minstens zo belangrijk is het perspectief van Generatie Z. Willem Klaassen (AIESEC in the Netherlands), National Head of Finance & Legal bij ’s werelds grootste door jongeren geleide organisatie, vertegenwoordigt hoe jonge professionals vandaag leiderschap, verantwoordelijkheid en organisatiecultuur ervaren.

Naast hem zit Iason Buster, E&BI-student met een sterke interesse in accountancy en business innovation, die een frisse blik toevoegt op hoe het vak wordt gezien door degenen die er net instromen.

Vanuit Becky.works zelf neemt Danica Djordjevic plaats in de jury als HR & Recruitment Generalist, met focus op strategische werving, employer branding en langetermijnsamenwerkingen. Zij slaat de brug tussen organisatie-intenties en de verwachtingen van jong talent.

Tot slot de inspiratie achter het event: Joanna Perry (Firm Ready). Als voormalig accountant en business advisor uit Australië werkt zij al jaren aan het doorbreken van stereotypen binnen het vak en het inspireren van de volgende generatie. Haar overtuiging dat accountancy anders verteld moet worden, vormde een directe aanleiding voor het ontstaan van Becky’s NextGen Award.

Samen begrijpt deze jury zowel de realiteit van de sector als de verwachtingen van Generatie Z. Inzendingen worden beoordeeld op helderheid, authenticiteit en relevantie, niet op bedrijfsomvang, marketingbudget of zichtbaarheid.

Vraag niet: ‘Waarom wij?’, maar: ‘Waarom wij niet?’

Veel accountants- en administratiekantoren aarzelen om zich naar voren te schuiven, zelfs wanneer zij actief investeren in mensen, cultuur en nieuwe manieren van werken. Niet omdat hun inspanningen onbeduidend zijn, maar omdat zij aannemen dat anderen meer doen, of het beter doen.

Als jouw kantoor:

investeert in jonge professionals,

experimenteert met nieuwe vormen van communicatie,

cultuur serieus neemt,

of actief werkt aan het menselijker en relevanter maken van accountancy,

dan verdient jullie verhaal het om zichtbaar te zijn als voorbeeld van leiderschap in de praktijk. Becky’s NextGen Award bestaat om die verhalen naar voren te halen, niet om kantoren tegen elkaar af te zetten, maar om de hele sector gezamenlijk vooruit te helpen.

Meer dan een awardavond

Ook het event zelf weerspiegelt deze waarden. Becky’s NextGen Award 2026 is geen formele of afstandelijke ceremonie. Het is een moment om de mensen en organisaties te erkennen die vormgeven aan wat er komt binnen accountancy.

De rol van Becky is eenvoudig: bewustwording creëren en de sector samenbrengen. Hoewel Becky.works een nearshoringbedrijf is, richt dit initiatief zich volledig op Nederland en op de toekomst van de Nederlandse accountancy- en financepraktijk. De setting is bewust informeel en betrokken, met ruimte voor gesprek, verbinding en uitwisseling, en gegarandeerd prettig om bij te zijn.

Dit is jouw uitnodiging

Binnen de sector bereiden kantoren hun deelname al voor. Niet omdat zij denken dat ze perfect zijn, maar omdat zij geloven dat hun aanpak het verdient om gedeeld te worden.

Heb je je nog niet aangemeld? Dan is dit het moment om naar voren te stappen en deel te nemen aan het gesprek.

Meld je aan voor Becky’s NextGen Award 2026 en laat zien hoe jouw kantoor bijdraagt aan de toekomst van accountancy ongeacht de grootte van je organisatie.