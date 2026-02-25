‘Marges accountantskantoren onder druk door AI-gedreven automatisering’

88 procent van de accountantskantoren in het Verenigd Koninkrijk geeft aan dat hun marges op traditionele compliancediensten onder druk staan door automatisering, nu professionele dienstverleners hun bedrijfsmodellen herzien onder druk van de ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie.

Dat blijkt uit een onderzoek van Ravical onder 500 senior beslissers binnen accountantskantoren in het Verenigd Koninkrijk. Uit het onderzoek blijkt dat kantoren overwegend optimistisch zijn over de groeivooruitzichten op korte termijn vanuit compliancediensten, zoals ondersteuning bij jaarrekeningen en financiële rapportages. Toch verwacht de meerderheid (63%) dat deze cruciale inkomstenbron binnen vijf jaar slechts winstgevend zal zijn, of erger.

Adviesdiensten opschalen

De meerderheid van de kantoren (62%) in het VK zijn naar eigen zeggen actief aan het plannen om hun adviesdiensten op te schalen, vanwege de verwachting dat traditionele compliancedienstverlening door AI en automation ingrijpend zal worden veranderd. Dat kan zijn bij de uitvoer van alledaagse taken zoals cashflowbeheer, prijsanalyse en forecasting, tot meer strategische trajecten zoals fusies en overnames, of herstructurering.

Uit het onderzoek blijkt dat veel accountantskantoren in het VK de noodzaak van verandering zien. Bijna vier op de tien (39%) stelt dat technologie het aantal declarabele uren terugdringt, 38% kampt met moeite om zich te onderscheiden in de markt, 37% wijst op prijsdruk en 36% geeft aan dat klanten zelf eerst AI-tools raadplegen.

Kruispunt

“Accountantskantoren staan op een kruispunt”, zegt Joris van Der Gucht, CEO en mede-oprichter van Ravical, het Belgische softwarebedrijf dat gericht is op het helpen van accountantskantoren om adviesdiensten op te schalen met behulp van AI. “Op vrijwel alle vlakken presteert de sector vandaag de dag uitstekend, maar er heerst een sterk besef dat de branche de komende jaren moet veranderen. Niet in de laatste plaats door de verschuivende verwachtingen van klanten, aangestuurd door ontwikkelingen in AI. Dit dwingt bedrijven om hun dienstverlening voortdurend te vernieuwen om aan deze eisen te voldoen, wat essentieel is om relevant te blijven in een snel veranderende markt.”

Negen op de tien kantoren (89%) zijn het erover eens dat toekomstige margegroei primair uit advies zal komen, een logische uitbreiding van de compliancediensten die vandaag de omzet domineren.

“Kantoren die AI alleen inzetten voor efficiëntiewinst missen de kern van de zaak”, vervolgt Van Der Gucht. “De echte kans ligt niet in snellere compliance, maar in het gebruiken van de vrijgekomen capaciteit om adviesdiensten systematisch te identificeren en schaalbaar te maken. Zonder de juiste infrastructuur dreigt die capaciteit opgeslokt te worden door compliancewerk, of verloren te gaan.”

Hulp van AI

Een overweldigende 95% van de kantoren gelooft dat AI kan helpen bij het opschalen van adviesdiensten. Geen enkel kantoor geeft aan het daarmee ‘oneens’ te zijn. Toch zegt minder dan een derde dat ze de vrijgekomen capaciteit daadwerkelijk voor advies zouden inzetten.

“Het versterken van adviescapaciteit is niet alleen een kwestie van meer adviseurs aannemen of compliancemedewerkers omscholen, al kunnen beide deel uitmaken van de oplossing. De kernvraag is of kantoren de infrastructuur hebben om hun wens om te zetten in actie: advieskansen zichtbaar maken, trajecten voorbereiden en capaciteit naar hoogwaardig werk leiden voordat die capaciteit verloren gaat”, aldus Van Der Gucht.

Het onderzoek is hier te vinden.