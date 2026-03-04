Tips om als accountant als zzp’er aan de slag te gaan

Wil je niet langer in loondienst werken, maar je kennis en ervaring als zelfstandige inzetten? Je bent niet de enige: steeds meer accountants kiezen voor het ondernemerschap.

De vrijheid, flexibiliteit en afwisseling zijn aantrekkelijk, maar er komt meer bij kijken dan je misschien denkt. Zzp’er zijn brengt namelijk ook verantwoordelijkheden én risico’s met zich mee. In dit artikel lees je waar je allemaal op moet letten als je de stap naar het zelfstandig ondernemerschap wilt zetten.

Kies de juiste rechtsvorm en regel je administratie

De meeste startende zelfstandige accountants beginnen als eenmanszaak, een fiscaal voordelige stap. Wil je snel groeien of grotere opdrachtgevers aantrekken? Dan kan een bv ook interessant zijn. Laat je hierover bij twijfel altijd goed informeren.

Als accountant weet je natuurlijk als geen ander dat een sluitende administratie onmisbaar is. Zorg er daarom altijd voor dat je urenregistratie, facturatie en btw-aangiftes vanaf dag één tiptop in orde zijn. Dat scheelt een hoop gedoe achteraf en helpt je bovendien om makkelijk inzicht te krijgen in je winst.

Let op voor schijnzelfstandigheid

Sinds 1 januari 2025 controleert de belastingdienst strenger op schijnzelfstandigheid. Ze willen hiermee voorkomen dat je officieel als zelfstandige werkt, maar feitelijk in loondienst bent bij een opdrachtgever. Werk je bijvoorbeeld fulltime bij één klant, heb je geen eigen materialen en mag je niet zelf bepalen hoe en wanneer je het werk uitvoert? De belastingdienst kan dan bepalen dat er sprake is van een dienstverband. In dat geval kunnen jij en je opdrachtgever te maken krijgen met naheffingen en boetes.

Gelukkig heb je als zzp’er in de accountancy vaak meer zeggenschap over je werk en tarieven dan in veel andere sectoren. Zolang je je opdrachten goed inricht, meerdere klanten hebt en duidelijke afspraken maakt, hoef je je meestal geen zorgen te maken. Gebruik bij twijfel een modelovereenkomst die door de Belastingdienst is goedgekeurd, dan weet je zeker dat je veilig zit.

Sluit de juiste verzekeringen af

Als zelfstandig accountant ben je niet automatisch verzekerd zoals in loondienst. Denk daarom goed na over risico’s en dek jezelf in waar nodig. Wat belangrijke verzekeringen om te overwegen zijn:

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB): deze dekt schade die jij of je mensen veroorzaken aan derden of hun spullen tijdens je werk. Denk aan materiële schade of letsel.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV): dekt financiële schade door fouten in je werk en is essentieel in de financiële sector. Deze verzekering is zelfs wettelijk verplicht voor accountants.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): Niet verplicht, maar wel van groot belang. Gaat je inkomen omlaag, omdat je nog maar gedeeltelijk of zelfs helemaal niet meer kunt werken door ziekte of een ongeval? Dan biedt een AOV een vangnet. Hoewel de arbeidsongeschiktheidsverzekering nu nog vrijwillig is, komt er waarschijnlijk een verplichte AOV vanaf 2030.

“Als zelfstandig accountant sluit je een verzekering niet alleen af voor je eigen financiële zekerheid,” zegt Paul Meijlink, schadespecialist bij Centraal Beheer. “Je doet het ook voor je opdrachtgevers en andere betrokkenen. Gaat er iets mis? Bijvoorbeeld door een beroepsfout dan kan de financiële impact groot zijn. Met de juiste verzekeringen neem je je verantwoordelijkheid en bescherm je niet alleen jezelf, maar ook de mensen die op jouw expertise vertrouwen.”

Minder leuke kanten van ondernemen horen erbij

Als zelfstandig accountant heb je de vrijheid om je werk en dagen zelf in te delen. Dat is precies wat veel mensen aanspreekt. Maar deze vrijheid vraagt ook om verantwoordelijkheid. Pak je je opdrachten slim aan, regel je al je verzekeringen goed en houd je je afspraken helder? Dan kun je met vertrouwen ondernemen en als zelfstandige veel bereiken.