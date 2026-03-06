Zo krijg je veel sneller je dossiers compleet

In veel accountantskantoren gaat nog opvallend veel tijd zitten in het verzamelen en verwerken van documenten. Aangiftes, opdrachtbevestigingen, jaarrekeningen en andere stukken moeten worden verstuurd, ondertekend en vervolgens weer netjes in het dossier terechtkomen.

In de praktijk verloopt dat proces vaak via verschillende kanalen: e-mail, portals, downloads of handmatige uploads. Daardoor raakt het overzicht gemakkelijk zoek en kost het medewerkers veel tijd om dossiers compleet te krijgen.

Je kunt ook kiezen voor een andere aanpak. Door te werken met een online uitwisselplatform waarin documenten worden verstuurd, ondertekend en automatisch worden gearchiveerd, ontstaat meer structuur in het proces. Het resultaat: minder handmatig werk, beter overzicht en dossiers die sneller kunnen worden afgerond.

Eén duidelijke route voor documenten

Een belangrijk voordeel van zo’n digitale werkwijze is dat alle documenten via dezelfde route het kantoor verlaten. Of het nu gaat om een aangifte, een verklaring of een opdrachtbevestiging: het proces verloopt telkens op dezelfde manier.

Dat zorgt voor overzicht. Medewerkers kunnen eenvoudig volgen welke documenten nog openstaan en welke al zijn ondertekend. Ook verkleint het de kans dat stukken buiten beeld raken of in een mailbox blijven hangen.

Daarnaast draagt het bij aan de kwaliteit van de afhandeling. Ondertekeningen verlopen volgens een vaste methode en er ontstaat automatisch een audittrail van het proces: wanneer een document is verzonden, bekeken en ondertekend.

Voor grotere kantoren speelt ook uniformiteit een rol. Het maakt niet meer uit vanuit welke vestiging of door welke medewerker een document wordt verstuurd. Iedereen werkt volgens dezelfde werkwijze.

“Digitalisering werkt alleen als het ook voor klanten eenvoudig blijft.

Minder drempels voor de klant

Digitalisering werkt alleen als het ook voor klanten eenvoudig blijft. In de praktijk blijkt dat klanten afhaken zodra ze ergens een account moeten aanmaken of weer een extra wachtwoord moeten onthouden.

Daarom kiezen kantoren steeds vaker voor oplossingen waarbij klanten documenten direct kunnen bekijken en ondertekenen via een beveiligde link. Dat werkt net zo makkelijk op een mobieltje als op een laptop.

Voor de klant betekent dat vooral gemak. Geen printen, geen scannen en geen bestanden terugmailen. In veel gevallen kan een document binnen een minuut worden ondertekend. Dat versnelt het proces aanzienlijk en zorgt ervoor dat dossiers sneller compleet zijn.

Automatisch terug in het dossier

Een ander punt waar in veel kantoren tijd verloren gaat, is de administratieve afhandeling na het ondertekenen. Getekende documenten moeten weer worden opgeslagen in het juiste samensteldossier, CRM- of DMS-systeem. Dat gebeurt nog vaak handmatig.

Door digitale ondertekening te koppelen aan bestaande kantoorsoftware kan dit proces grotendeels automatisch verlopen. Zodra een document is ondertekend, wordt het direct teruggeplaatst in het juiste dossier.

Dat scheelt administratief werk voor medewerkers of secretariaat en verkleint de kans op fouten. Tegelijk zorgt het ervoor dat dossiers compleet blijven en documenten eenvoudig terug te vinden zijn.

Digitale ondertekening als versneller

Binnen deze digitale werkwijze speelt elektronische ondertekening een belangrijke rol. Het moment van ondertekenen is vaak het laatste obstakel voordat een dossier kan worden afgerond. Door dat proces te vereenvoudigen, verdwijnen veel vertragingen.

Oplossingen zoals PKIsigning maken het mogelijk om documenten veilig digitaal te laten ondertekenen, met duidelijke waarborgen rond identiteit, integriteit en bewijsbaarheid.

Tegelijk blijft het proces voor zowel kantoor als klant eenvoudig. Het resultaat is een efficiëntere werkwijze: minder handmatig werk, meer overzicht en dossiers die sneller compleet zijn.

Benieuwd hoe je dit in de praktijk kunt verbeteren? In een korte demo van 30 minuten zie je hoe een digitale workflow je ondertekenproces en dossierbeheer aanzienlijk kan versnellen.