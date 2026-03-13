Accountant onder vuur na mislukte start-updeal tussen cliënten

Een accountant die ondernemers uit zijn klantenkring met elkaar in contact brengt, begeeft zich al snel op glad ijs. Dat bleek bij de Accountantskamer, waar een AA werd verweten zijn onafhankelijkheid te hebben ondermijnd door klanten warm te maken voor een start-up van een andere cliënt. De investering mislukte en liet een ondernemer achter met een financiële strop.

Zaak nr: 25/1701 Wtra AK

De kwestie draait om Orava, een onderneming die in 2018 van start ging en zich wilde richten op e-shipping vanuit China: het verkopen en verzenden van producten via online platforms. Het initiatief kwam van een zakenvrouw voor wie de accountant de jaarrekeningen van meerdere ondernemingen samenstelde. Zij zocht investeerders voor startkapitaal. De AA bracht haar in contact met enkele van zijn andere cliënten, onder wie Innopart, een bedrijf dat onder meer medische en cosmetische disposables importeert uit China. Mogelijk was er sprake van synergie tussen beide ondernemingen.

De accountant verzorgde ook de aangifte ib van de dga van Innopart. Daardoor had hij volgens advocaat Robert Lonis zicht op diens privévermogen, dat deels belegd was. Volgens Lonis zag de accountant dat die beleggingen ongeveer 5 procent rendement opleverden. ‘Dat schiet niet echt op,’ zou hij de dga hebben gemaild, met de toevoeging dat een andere cliënt investeerders zocht. ‘Zou heel groot kunnen worden, succesvolle onderneemster met miljoenen omzet…’, aldus de accountant in die correspondentie.

De dga en twee andere cliënten besloten daarop indirect te investeren in Orava via Nufuzi, een ander bedrijf van de zakenvrouw. Nufuzi ging in 2019 failliet en Orava kwam nooit van de grond. De dga verloor uiteindelijk circa 75.000 euro. Hij probeerde dat bedrag via de rechter terug te krijgen van de zakenvrouw, maar kreeg zowel in eerste aanleg als in hoger beroep geen gelijk.

Dat hij zich nu op de accountant richt, komt volgens Lonis doordat diens rol verder ging dan alleen het leggen van contacten. De AA zou volgens hem als ‘oliemannetje’ en architect van de investeringen verschillende en mogelijk tegenstrijdige belangen hebben gediend. “Dit levert altijd een bedreiging op van de objectiviteit.” Volgens de advocaat zou de accountant bovendien hebben aangegeven zelf een rol binnen Orava te ambiëren, bijvoorbeeld als CFO. “Deze uitlating leek destijds een teken van groot vertrouwen in de potentie van Orava.”

Lonis plaatste ook vraagtekens bij de informatievoorziening richting zijn cliënt. Zo ging Nufuzi failliet met een schuld van 26 miljoen euro. Het faillissement van IHC Trading, een ander bedrijf van de zakenvrouw, hing volgens het faillissementsverslag samen met een zakelijk dispuut. “Het is zonder meer aannemelijk dat de accountant op de hoogte was van de deplorabele situatie van het concern van de vrouw.”

De accountant zelf schetste bij de Accountantskamer een veel beperktere rol. Van adviezen of eigenbelang zou geen sprake zijn geweest. “Ik heb alleen gezegd: ga eens een kop koffie, jullie kunnen misschien iets voor elkaar betekenen. Pas in juli 2018, toen er een intentieovereenkomst was, heb ik aangeboden een en ander uit te werken.”

Die lezing riep vragen op bij de voorzitter van het tuchtcollege. In een mail uit mei 2018, nog vóór de intentieovereenkomst, sprak de accountant richting de Innopart-dga van een ‘goednieuwsshow’. “Ik denk dat we nu even moeten doorpakken,” schreef hij daarbij. Wat hij daarmee bedoelde, kon de AA tijdens de zitting niet meer toelichten. “We hebben het hier over 2018. Dat weet ik echt niet meer.”

Ook bleek dat de accountant in die periode nog een afzonderlijke bespreking over Orava had met de Innopart-dga. De voorzitter concludeerde daarop: “Ik leid hier toch uit af dat uw rol iets verder ging dan koppelen. Hebt u zich nu nooit afgevraagd: vormt dit geen bedreiging voor mijn objectiviteit?” Na een lange stilte antwoordde de accountant: “Dat zou kunnen als u dat zo zegt. Ik heb mij dat toen niet gerealiseerd.”

Na een korte schorsing opperde de voorzitter nog een andere mogelijkheid. Gezien de lange duur van het conflict en de oplopende kosten zou het voor partijen wellicht zinvol zijn om alsnog te proberen tot een schikking te komen. Daarbij speelde mee dat de dga van Innopart al had laten weten dat een eventuele maatregel van de Accountantskamer als ‘ammunitie’ kan dienen in een civiele schadeclaim.

Partijen nemen de suggestie ter harte en kregen twee weken de tijd om te onderzoeken of een regeling mogelijk is. Als zij zich niet melden, doet de Accountantskamer naar verwachting binnen twaalf weken uitspraak.