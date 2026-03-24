Jaarverslag Accountantskamer: meer klachten en nadruk op zorgplicht accountant

De Accountantskamer schetst 2025 als een jaar met meer klachten ten opzichte van 2024 en geeft aan dat het belangrijk is dat er blijvend aandacht is voor fraude, kwaliteit en PE-naleving. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag.

Opvallend is de sterke stijging van het aantal klachten. In 2025 werden 177 tuchtklachten ingediend, tegen 105 in 2024. De grootste groep bestond uit klachten tegen AA’s (74), gevolgd door klachten tegen RA’s (73). Ook opvallend: van de 49 bijzondere klagers, waren er 47 van de NBA en 2 afkomstig van de AFM.

Er zijn in totaal in 2025 117 uitspraken gedaan. Daarnaast werden 28 zaken ingetrokken, vaak na een schikking, en 10 zaken zijn niet in behandeling genomen. Van de 78 zaken die op zitting zijn behandeld, zijn 52 klachten gegrondverklaard. Er werden 35 tijdelijke doorhalingen opgelegd, van één maand tot vijf jaar. In 20 PE-zaken speelde ernstige recidive een rol.

Volgens de Accountantskamer is de gemiddelde doorlooptijd van zaken die op zitting zijn behandeld ondanks die stijging niet opgelopen. Dat schrijft de kamer toe aan administratieve verbeteringen en aan het feit dat meer zaken zonder zitting konden worden afgedaan. Wel vonden sommige mondelinge behandelingen later plaats dan gebruikelijk, omdat de planning van zittingen maatwerk blijft en de inhoudelijke samenstelling van de kamer vooropstaat.

Fraude komt vaker voor

Inhoudelijk springt eruit dat fraude en financieel-economische criminaliteit nadrukkelijker terugkomen in klachten. De Accountantskamer ziet voor zichzelf een rol om via uitspraken open normen in wet- en regelgeving verder te duiden. Dat sluit aan bij de aandacht die AFM en NBA in 2025 aan frauderisicoanalyse gaven en bij de twee fraude-gerelateerde controlezaken die de AFM aan de tuchtrechter voorlegde.

Zware maatregelen ‘ogen hoog’

Ook opvallend in het jaarverslag is het verweer tegen de kritiek dat de Accountantskamer te streng zou zijn en te weinig ruimte zou laten voor professionele oordeelsvorming. Volgens voorzitter Sandra Schreuder is het aantal zware maatregelen over de langere termijn redelijk constant, maar zorgt het type zaken, met name de zwaardere klachten van institutionele klagers, ervoor dat het aandeel zware maatregelen relatief hoog oogt. “Uit mijn analyse blijkt dat het aantal (tijdelijke) doorhalingen tussen 2016 en 2025 stabiel is, met gemiddeld 12 zware maatregelen per jaar. Het aantal gegronde klachten is echter sterk gedaald, waardoor relatief vaker een (tijdelijke) doorhaling wordt opgelegd tot 50 procent in 2025. Dit duidt niet op strengere rechtspraak, maar hangt samen met het zwaardere type klachten, vaak van institutionele klagers. Om consistentie in maatregelen te waarborgen, werkt de Accountantskamer met oriëntatiepunten, de evaluatie hiervan volgt eind 2026.”

Zorgplicht accountant

Daarnaast bevat het verslag een bijdrage over de zorgplicht van de accountant. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen de zorgplicht in civielrechtelijke zin en de normering in tuchtrechtelijke zin. Civielrechtelijk draait het om de vraag of de accountant heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Tuchtrechtelijk wordt getoetst aan de geldende beroepsnormen, in het bijzonder het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid uit de VGBA. Volgens de Accountantskamer vertonen beide normen in de praktijk sterke samenhang en vallen zij in veel gevallen grotendeels samen. Tegelijk betekent een tuchtrechtelijke veroordeling niet automatisch dat ook civielrechtelijke aansprakelijkheid vaststaat, omdat daarvoor ook toerekenbaarheid, schade en causaal verband moeten worden aangetoond. Daarmee onderstreept de bijdrage dat tuchtrecht en civiel recht dicht tegen elkaar aan liggen, maar juridisch niet samenvallen.

Werkwijze Accountantskamer aangescherpt

Verder laat het jaarverslag zien dat de Accountantskamer haar werkwijze verder aanscherpt. Sinds september 2025 werkt de kamer met een nieuw klachtenformulier, bedoeld om klachten gestructureerder en duidelijker in te dienen. Per 15 maart 2026 geldt bovendien een nieuw procesreglement, met onder meer een maximum van 20 pagina’s voor klaag- en verweerschriften, tenzij gemotiveerd om meer ruimte wordt gevraagd. Ook zijn de regels rond het indienen van nadere stukken aangescherpt, om te voorkomen dat grote hoeveelheden stukken pas op het laatste moment binnenkomen en de procesorde onder druk zetten. Daarnaast werkt intern een nieuw zoeksysteem voor uitspraken van de Accountantskamer en het CBb beter, al is dat nog niet publiek toegankelijk.

Vooruitblik

Tot slot kijkt de Accountantskamer vooruit naar een volgende stap in het sanctie-instrumentarium. Door de Wijzigingswet accountancysector kan straks ook een gedragsbevorderende maatregel worden opgelegd: een maatregel die minder punitief is en juist gericht is op verbetering van professioneel gedrag en het voorkomen van herhaling. Na afronding van de projecten Optimalisatie Zaakbehandeling en Oriëntatiepunten ligt de focus van de Accountantskamer dit jaar op het versterken van soft skills en het up-to-date houden van kennis van wet- en regelgeving via trainingen en bijeenkomsten. Of de hoge instroom aanhoudt, moet nog blijken.

