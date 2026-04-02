Becky’s NextGen Awards laten zien waar de toekomst van accountancy om vraagt

De eerste editie van Becky’s NextGen Awards vond afgelopen donderdag plaats in de Chin Chin Club in Amsterdam. Een bewuste keuze, want de locatie symboliseerde precies waar het evenement om draaide: de kloof verkleinen tussen accountancy en Gen Z.

De boodschap was helder: wie jong talent wil bereiken, zal zich moeten verdiepen in hun wereld, verwachtingen en manier van kijken. De sfeer gedurende de avond was energiek, informeel en duidelijk anders dan bij traditionele branche-evenementen. De organisatoren brachten bedrijven samen die al actief bezig zijn met het herdefiniëren van hoe het vak in Nederland onder de jongeren wordt gezien.

Een avond die vooruit kijkt

Dit was niet zomaar een awarduitreiking. De avond liet zien hoe de accountancy zich ontwikkelt. Alle aanwezige bedrijven werken al aan:

het aantrekkelijker maken van het vak voor Gen Z

het introduceren van flexibelere manieren van werken

het verbinden van technologie met adviesdiensten

het bouwen van authentieke bedrijfsculturen

Deze gedeelde richting maakte het selecteren van de winnaars bijzonder uitdagend.

Een moeilijke keuze in een groeiend veld

De jury stond voor geen gemakkelijke taak. Na een groot aantal aanmeldingen doorliep het selectieproces meerdere fasen, van een brede voorselectie tot de uiteindelijke genomineerden.

Verschillen in de beoordelingen weerspiegelden hoe perspectieven uiteenlopen. Ervaren professionals focusten op langetermijnwaarde en kwaliteit, terwijl Gen Z-juryleden juist cultuur, flexibiliteit en authenticiteit benadrukten.

De uiteindelijke beslissing werd dan ook niet gebaseerd op één criterium, maar op een combinatie van factoren.



Winnaars zetten de standaard

Myrna van Tuyl vertegenwoordigt een nieuw type leider binnen finance. Als medeoprichter van Marble Finance bouwt zij aan een organisatie die diepgaande financiële expertise combineert met een moderne, toegankelijke manier van werken.

Wat haar onderscheidt, is haar mindset. Zij ziet finance niet als een geïsoleerde functie, maar als een instrument voor groei en besluitvorming. Haar communicatie is direct, helder en afgestemd op een nieuwe generatie.

Dat is precies wat de jury als essentieel herkende: zij verandert niet alleen hoe het werk wordt gedaan, maar ook hoe het vak wordt ervaren.

Joanknecht: hoe zij Gen Z weten te bereiken

Joanknecht ontving de award voor het neerzetten van een duidelijke standaard in hoe een modern kantoor talentontwikkeling benadert. In plaats van losse initiatieven hebben zij een geïntegreerd systeem ontwikkeld dat studenten, young professionals en ervaren experts verbindt binnen één gestructureerd ontwikkelmodel.

De resultaten spreken voor zich: 42 procent van de medewerkers behoort tot Gen Z, terwijl 16 procent bestaat uit studenten en stagiairs.

Het kantoor maakt het voor studenten mogelijk om naast hun studie te werken via flexibele modellen en meerdere instroommomenten, waardoor traditionele drempels worden verlaagd. Tegelijkertijd zorgen gestructureerde traineeships, de Joanknecht Academy en duidelijk gedefinieerde carrièrepaden voor continue ontwikkeling, afgestemd op zowel individuele ambities als de behoeften van de markt.

De aanpak kenmerkt zich door vroege verantwoordelijkheid en direct klantcontact, wat de professionele groei versnelt. Actieve samenwerking met opleidingscentra en een sterke aanwezigheid op Gen Z-kanalen versterken deze impact verder.

Wat Joanknecht echt onderscheidt, is de consistentie. Het kantoor past het vak niet alleen aan om het aantrekkelijker te maken, maar transformeert het fundamenteel tot een omgeving waarin flexibiliteit, technologie en menselijke ontwikkeling centraal staan. Deze combinatie van visie, structuur en meetbare resultaten is de reden dat de jury hen erkende als een organisatie die niet alleen veranderingen volgt, maar deze actief vormgeeft.

Een jury met diverse perspectieven

Een van de bepalende elementen van het evenement was de samenstelling van de jury, waarin ervaren professionals werden gecombineerd met vertegenwoordigers van de jongere generatie. De jury bestond uit:

Joanna Perry, oprichter van Firm Ready, bekend om het uitdagen van traditionele opvattingen en het actief vormgeven van de toekomst van het vak

Stef Pillen, tech-investeerder en CFO bij Tiqets, met ruime ervaring in het opschalen van bedrijven en het aansturen van strategische veranderingen

Leo Veldhuizen, accountant en IT-auditor bij Qconcepts, met meer dan tien jaar ervaring in audit en advies, en host van de BusySeasonTalks-podcast

Pelle Kloppenburg, Gen Z-professional actief binnen AIESEC, met een focus op AI-adoptie in tax en accounting en internationale transfer pricing

Danica Djordjevic, Talent Acquisition Specialist bij Becky.works, onderdeel van de Gen Z-generatie die de toekomst van recruitment vormgeeft, met een sterke focus op het identificeren en aantrekken van talent voor moderne organisaties

Jason Buster, E&BI-student, die de Gen Z-stem vertegenwoordigde en een frisse blik bracht op hoe jonge professionals naar de toekomst van accountancy kijken

Deze samenstelling zorgde voor een sterke balans tussen ervaring en een moderne kijk op het vak.

Senior juryleden focusten op kwaliteit en langetermijnwaarde, terwijl Gen Z-leden cultuur, flexibiliteit en relevantie benadrukten. Juist deze verschillen in perspectief leidden tot sterkere, beter gebalanceerde beslissingen.

Duidelijke criteria en meetbare resultaten

De jury hanteerde een gestructureerd beoordelingsmodel. Kandidaten werden beoordeeld op meerdere aspecten, waaronder:

de aantrekkelijkheid van het vak voor Gen Z

concrete initiatieven en hun impact

uniciteit en inspirerend vermogen

leiderschap en innovatie

toekomstplannen

Elk jurylid beoordeelde de kandidaten onafhankelijk, waarna gezamenlijke discussies volgden om tot een eindresultaat te komen. Deze aanpak zorgde voor transparantie en beperkte de subjectiviteit.

Sprekers met waardevolle inzichten

De avond werd verder verrijkt door sprekers die praktische inzichten deelden:

Joanna Perry opende met kernvragen over de toekomst van het vak

Annemarie Lekkerkerker deelde concrete voorbeelden van hoe accountancy zichtbaarder kan worden voor Gen Z

Jochen Otten betrad het podium met scherpe humor en maakte communicatieverschillen tussen generaties op herkenbare wijze inzichtelijk. Het resultaat was aanhoudend gelach, terwijl elke generatie zichzelf op het podium herkende. Aan de hand van herkenbare, realistische situaties wist hij het publiek – vaak om zichzelf – te laten lachen.

Hun bijdragen verbonden theorie met praktijk en gaven extra context aan de awards.

Meer dan een awardshow: een signaal van verandering

Na de ceremonie ging de avond informeel verder, terwijl de club zich langzaam vulde met Gen Z-gasten. Juist dit deel van het evenement weerspiegelde de boodschap van de organisatoren het sterkst.

Accountancy hoeft niet langer formeel en gesloten te zijn. Het kan:

open zijn

energiek zijn

verbonden zijn met mensen

De eerste editie van de Becky’s NextGen Awards zette een duidelijke standaard. Het liet zien dat de accountancy al in beweging is en dat organisaties deze transformatie actief aanjagen.

De Becky’s NextGen Awards maakten zichtbaar wat er al gebeurt en wat mogelijk is. Ze laten zien wat ontstaat wanneer organisaties in actie komen in plaats van af te wachten. Dat leidt tot een eenvoudige, maar krachtige oproep:



Let’s Make Accounting Great Again door een branche te bouwen waar de volgende generatie echt onderdeel van wil zijn.