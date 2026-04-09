Private equity groeit — maar hoe schaal je zonder chaos?

Private equity is niet meer weg te denken uit de accountancy. Kantoren worden samengevoegd, labels blijven bestaan of verdwijnen juist, en processen moeten ineens schaalbaar worden ingericht. Maar waar de focus vaak ligt op strategie en groei, ontstaat de echte complexiteit pas ná de deal.

Want hoe werk je efficiënt samen als ieder kantoor zijn eigen werkwijze, tooling en klantbenadering heeft?

De praktijk: versnippering na groei

Na een overname ontstaat zelden direct één uniforme organisatie. Integendeel. Verschillende labels blijven bestaan, teams werken met eigen systemen en klanten verwachten dezelfde vertrouwde communicatie als voorheen.

Dat leidt tot herkenbare uitdagingen:

Documentstromen lopen via verschillende kanalen.

Klantcommunicatie is niet consistent.

Compliancebenaderingen zijn afwijkend, wat resulteert in verschillende processen.

Vooral in de fase waarin private equity inzet op schaalvergroting, begint dit te wringen. Want groei vraagt juist om standaardisatie — zonder de kracht van het eigen merk te verliezen.

Het spanningsveld: standaardiseren zonder identiteit te verliezen

Private equity-partijen sturen op efficiëntie, grip en schaalbaarheid. Maar in de accountancy is de relatie met de klant vaak sterk verbonden aan medewerkers, het lokale kantoor of merk. Volledig centraliseren voelt dan als een logische stap, maar kan ook weerstand oproepen:

Klanten herkennen hun kantoor niet meer

Medewerkers verliezen autonomie

De organisatie wordt minder wendbaar

De vraag is dus niet óf je moet standaardiseren, maar hoe je dat doet zonder alles ‘plat te slaan’.

Eén proces, meerdere gezichten

Juist hier ontstaat een interessante oplossing: werken vanuit één centraal proces, maar met meerdere merkuitingen.

Bijvoorbeeld bij digitaal ondertekenen en documentuitwisseling. In plaats van per kantoor een aparte oplossing te gebruiken, kun je één platform inzetten — dat zich aanpast aan het label dat de klant ziet.

Denk aan:

Ondertekenverzoeken in de huisstijl van het betreffende kantoor

E-mailcommunicatie per label

Verschillende domeinen of afzenders

Centrale logging, audittrail en compliance

Voor de gebruiker voelt het lokaal en vertrouwd. Voor de organisatie is het gestandaardiseerd en beheersbaar.

Van versnippering naar regie

In de praktijk betekent dit dat je als PE-organisatie:

processen kunt uniformeren zonder migratiedruk

sneller nieuwe kantoren kunt aansluiten

grip houdt op compliance en risico’s

en tegelijk ruimte laat voor commerciële positionering per label

Met name bij private equity-gedreven groei is dat cruciaal. Niet alleen om efficiënt te werken, maar ook om de waarde van de organisatie te borgen richting een volgende fase of exit.

Online samenwerken met klanten

Naast het belang van een efficiënte backoffice, is digitaal ondertekenen en veilige bestandsuitwisseling met klanten van belang. Juist hier komen klantbeleving, compliance en proces samen.

Door dit goed in te richten — en te voorzien van multibranding — ontstaat een gecontroleerde ‘uitgaande stroom’ van documenten. Alles wat de organisatie verlaat, verloopt via één gestroomlijnd kanaal. Desgewenst te koppelen aan een datawarehouse. En dat is precies waar schaal en controle samenkomen.

Kies voor passende technologie

Private equity versnelt groei. Maar zonder de juiste inrichting van processen, ontstaat er juist vertraging. De organisaties die hierin vooroplopen, kiezen voor technologie die zich aanpast aan dit model, in plaats van andersom.

Benieuwd hoe je dit in jouw organisatie kunt inrichten? Bekijk hoe PKIsigning multicompany ondersteunt bij klantuitwisseling en digitale ondertekenprocessen.