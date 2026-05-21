Brand datacenter Almere toont risico van afhankelijkheid één datacenter

De brand in het datacenter in Almere laat zien hoe afhankelijk organisaties zijn van één digitale omgeving. Sommige organisaties lagen hierdoor volledig stil.

Als organisaties verrast worden door langdurige uitval, dan is hun voorbereiding op digitale continuïteit onvoldoende geweest. Juist nu moeten bestuurders nadenken over scenario’s waarbij systemen plotseling wegvallen en over hoe zij klanten daar transparant over informeren.

Veel organisaties denken bij digitale risico’s in eerste instantie aan cybercriminaliteit, maar vergeten dat fysieke incidenten zoals brand of stroomuitval hetzelfde effect kunnen hebben. Door de brand konden meerdere organisaties tijdelijk niet opereren. Websites, toegangssystemen en administratieve processen vielen uit en klanten wisten niet hoe lang dat zou gaan duren. Dat maakt zichtbaar hoe groot de impact van één technisch incident kan zijn op dagelijkse dienstverlening.

Dit incident is een belangrijk voorbeeld van business continuity in de praktijk. Het is van belang dat organisaties vooraf bepalen hoeveel uitval nog te overzien is en welke maatregelen daarbij horen. Voor sommige organisaties is het logisch om een tweede omgeving op een andere locatie beschikbaar te hebben, zodat systemen snel kunnen worden overgeschakeld en de downtime beperkt blijft. Voor andere organisaties kan het juist een bewuste keuze zijn om dat niet te doen, bijvoorbeeld omdat processen tijdelijk handmatig kunnen worden opgevangen. Het is belangrijk dat organisaties de risico’s van het uitvallen van een datacenter van tevoren goed afwegen en op basis daarvan maatregelen nemen.

Daarnaast is communicatie tijdens een storing essentieel. Juist in crisissituaties verwachten klanten duidelijke en regelmatige updates. Bij de storing in Almere waren er organisaties die met heldere statuspagina’s continu informatie deelden over de impact en het herstel. Zo hoort crisiscommunicatie te werken. Zeker wanneer systemen uitvallen, bepaalt communicatie voor een groot deel hoe klanten de situatie ervaren. Communicatie is een essentieel onderdeel van incident response dat organisaties kunnen voorbereiden en opnemen in business continuïteitsplannen.

Zolang organisaties afhankelijk blijven van één locatie of één omgeving voor hun digitale processen, kan één incident grote maatschappelijke gevolgen hebben. Juist daarom moet business continuity onderdeel zijn van iedere digitale strategie.