Spelelementen kunnen compliance vergroten

Gamification kan compliant gedrag bij mensen in organisaties versterken en verrijken. Dat schijven dr. ing. Arno Nuijten en prof. dr. Mark van Twist (foto) van de Erasmus School of Accounting & Assurance in opdracht van het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA).

De wetenschappers onderzochten trends die zich aftekenen in de professionele beroepspraktijk van internal auditors. Een daarvan betreft ‘de psychologisering van het beroep van internal auditor’. Risico’s kunnen volgens hen nauwelijks nog worden losgezien van het gedrag dat ermee samenhangt en de risicopercepties van de betrokkenen. Volgens de onderzoekers is het besef dat spelelementen kunnen bijdragen aan internal audit groeiende. In dit kader presenteren Erasmus School of Accounting & Assurance en het IIA het rapport ‘Bewust omgaan met het onbewuste. Over de relevantie van gamification voor internal audit’.

Voorspelbaar irrationeel

‘Aan de werking van gamification liggen diverse psychologische mechanismen ten grondslag. De kern is steeds dat gedrag niet alleen door rationele kosten-baten overwegingen tot stand komt, maar door psychologische mechanismen die ‘voorspelbaar irrationeel’ zijn maar waarover wel rationele kennis te verwerven valt. Voor mensen die bijvoorbeeld onderworpen zijn aan (of opdrachtgever zijn van) een internal audit, speelt in dat licht niet alleen de inhoudelijke boodschap, maar ook hoe en wanneer deze boodschap gebracht wordt. Juist op dit punt ligt de meerwaarde van gamification en de spelprincipes die hiermee verbonden zijn.’