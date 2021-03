Pels Rijcken-topman had ‘zero tolerance voor fraude en corruptie’

De in opspraak geraakte bestuurder Frank Oranje claimde in zijn laatste bestuursverslag dat zich bij Pels Rijcken ‘geen fraude of corruptie’ heeft voorgedaan. Ook voerde het kantoor een ‘zero tolerance’-beleid en werkten ‘de interne beheersingbeheersingsmaatregelen goed’. Een registeraccountant ging als interne compliance officer actief op zoek naar ‘signalen van fraude en corruptie’. Een zelfevaluatie van het kantoor van de landsadvocaat.



Het financiële schandaal dat deze week naar buiten kwam rond voormalig bestuursvoorzitter Frank Oranje van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn roept veel vragen op over de interne beheersing bij het advocaten- en notarissenkantoor. Blijkens de eigen bestuursverslagen van afgelopen jaren gaf het kantoor hoog op van het eigen risicomanagement. Een overzicht van de meest recente zelfevaluatie. De citaten komen uit het laatste jaarverslag van Pels Rijcken, dat op 9 april 2020 door statutair bestuurder Frank Oranje zelf is ondertekend.

‘Hoger risicobewustzijn’

Zo meldde Oranje in het meest recente jaarverslag dat Pels Rijcken sinds 2014 heeft gewerkt aan een hoger risicobewustzijn in de organisatie. Daarmee moesten de risico’s en de naleving van regelgeving in de organisatie verder verbeterd worden.

‘Nagenoeg geen fouten’

Als gevolg van het verbeterde risicobewustzijn, stelt het advocatenkantoor ‘nagenoeg geen procedurele of administratieve fouten’ te maken. Die prestatie zou gestimuleerd worden door een cultuur van naleving van de geldende gedrags- en beroepsregels. Volgens Oranje zijn het imago en de reputatie van het kantoor van de landsadvocaat van groot belang voor de marktpositie. ‘Het bestuur en de partners vervullen hierin een voorbeeldfunctie’, schreef de in opspraak geraakte bestuurder in zijn verslag. Dat bestuur hanteerde een ‘zero tolerance’-beleid ten aanzien van fraude en corruptie.

‘Interne compliance officer rapporteert aan het bestuur’

In december 2018 stelde Pels Rijcken een interne compliance officer aan. Deze waakhond, die blijkens het NBA-register is ingeschreven als RA, moest actief op zoek naar mogelijke signalen van fraude en corruptie. Volgens het bestuursverslag bracht deze compliance officer verslag uit aan een aparte commissie Informatiebeveiliging én aan het bestuur. In hoeverre signalen van fraude of corruptie dóór dat bewuste bestuur ook elders gerapporteerd dienden te worden, blijkt niet uit Oranjes laatste bestuursverslag. In het laatste boekjaar zouden zich volgens Oranje ‘geen fraude- of corruptiegevallen’ hebben voorgedaan.

‘Insiderregeling en Wft- en Wwft-toetsing’

In het meest recente jaarverslag meldt Pels Rijcken ook aanvullende compliance-maatregelen te hebben genomen. In 2019 instigeerde het bestuur onder Frank Oranje een insider-regeling, een datalekprotocol en vond aanvullende toetsing van Wf en Wwft plaats.

Frank Oranje: ‘Notarissen moeten veiligheid derdengelden waarborgen’

Andere opmerkelijke uitspraken in het licht van het fraudeschandaal deed Oranje al in februari 2011 in Notariaat Magazine van de KNB. Zijn reactie op de stelling ‘Notarissen die over de grens gaan en daarbij aanwijzingen van toezichthoudende instanties negeren, moeten strenger door de tuchtrechter worden aangepakt’: