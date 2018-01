Vindsubsidies en Sterk in Subsidies werken samen

Vindsubsidies en Sterk in Subsidies hebben hun partnerschap verstevigd. Vindsubsidies zal voortaan rechtstreeks subsidiewerkzaamheden verrichten voor klanten van Sterk in Subsidies.

Sterk in Subsidies in Zuid-Holland. is niet de eerste partner waarmee Vindsubsidies de banden aanhaalt. Eerder sloeg ook adviesbureau Subpoort, gespecialiseerd in Europese subsidies, de handen ineen met Vindsubsidies, een van de grootste subsidieadviesbureaus van Nederland. Vindsubsidies biedt partnerbureaus volgens directeur Henk Heerink ‘meer slagkracht om klanten beter te bedienen.’