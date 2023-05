Bedrijven in brandbrief: stop met fossiele subsidies

97 bedrijven en organisaties hebben de regering in een online gepubliceerde brandbrief opgeroepen subsidies voor winning en gebruik van fossiele brandstoffen af te schaffen. Onder de ondertekenaars zijn pensioenfondsen ABP en PME, klimaatorganisaties en energieaanbieders. ‘Miljarden vloeien vanuit de samenleving weg naar vervuilende bedrijven. Terwijl de samenleving versnelt blijft u, geacht kabinet, met één voet krachtig op de rem trappen.’

Volgens de ondertekenaars praat het kabinet al twintig jaar over het afschaffen van subsidies en belastingvoordelen voor bedrijven die zich bezighouden met fossiele brandstoffen, maar wordt het onderwerp telkens van tafel geveegd. ‘Verder uitstel is nu echt niet meer uit te leggen. Het is oneerlijk en strijdig met het principe ‘de vervuiler betaalt’.’ Tegenover klimaatbeleid staan nog steeds maar miljarden aan vrijstellingen en andere belastingvoordelen voor de winning en het gebruik van fossiele brandstoffen, aldus de briefschrijvers.

7,5 procent uitstootbeperking

Die wijzen onder meer op het laatste IPCC-rapport, waaruit blijkt dat het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad al een bijna onhaalbare kaart is. ‘Het volledig afschaffen van fossiele subsidies, volgens de definitie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), levert een belangrijke bijdrage aan het halen van de gestelde klimaatdoelen. In Nederland kan dit, met groene herinvesteringen, de uitstoot met wel 7,5 procent omlaag brengen.’

Het volledig afschaffen van fossiele subsidies is ‘laaghangend fruit’, vinden de ondertekenaars. ‘Het maakt miljarden beschikbaar voor een rechtvaardige transitie, waarbij we de lusten en de lasten eerlijk kunnen verdelen. Het geeft ook duidelijkheid aan bedrijven. Het houdt Nederland gezond, innovatief en creatief.’