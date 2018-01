‘Internet of Things bedreiging voor veiligheid en privacy’

Het Internet of Things (IoT) biedt niet alleen kansen, maar vormt ook een bedreiging voor de veiligheid en privacy. Dat stelt de Cyber Security Raad (CSR) in een advies aan minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken.

De Cyber Security Raad (CSR) is vooral bezorgd over de beheersbaarheid van het IoT als het om cybersecurity en privacy gaat en heeft hierover het advies ‘Naar een veilig verbonden digitale samenleving; Advies inzake de cybersecurity van het Internet of Things (IoT)’ opgesteld. Nieuwe technologieën zoals het Internet of Things (IoT) ontwikkelen zich razendsnel en zijn een belangrijke drijfveer voor innovatie en economische groei, ziet de raad. Toch gaan de technologische en economische kansen van IoT volgens de opstellers van het rapport ook hand in hand met digitale dreigingen voor economische groei, veiligheid en vrijheid.

Ingrijpende gevolgen

Aanleiding voor het advies is het besef dat als er geen maatregelen worden genomen het IoT ingrijpende gevolgen kan hebben in de fysieke en digitale wereld en daarmee voor de digitale toppositie van Nederland, stelt de raad in een verklaring. ‘Het is van belang dat de veiligheids- en privacyrisico’s worden aangepakt om schade zoveel mogelijk te beperken en voorkomen. Om te kunnen profiteren van de kansen die het IoT biedt, moet er tevens op een veilige manier ruimte worden geboden voor nieuwe ontwikkelingen en innovatie. Daarvoor is gerichte actie nodig van onder andere de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid.’

Maatregelen

Het advies bevat zes oplossingsrichtingen: certificering, keurmerken, toegangseisen, transparantie, bewustwording, productaansprakelijkheid, intermediaire verantwoordelijkheden en versterking van handhaving. Zo adviseert de CSR onder andere een ‘labelling-systeem’ in het kader van bewustwording. Stickers op de verpakkingen van IoT-producten moeten consumenten informeren over onder andere het niveau van beveiliging van het betreffende apparaat en of het apparaat van het internet kan worden afgeschakeld met behoud van de ‘reguliere’ functionaliteit. Ook een voorlichtingscampagne en een eenvoudige handleiding over het nieuwe ‘labelling-systeem’ maken onderdeel uit van het CSR-advies.

Grensoverschrijdend vraagstuk

Het IoT is per definitie een grensoverschrijdend vraagstuk dat in EU-verband moet worden opgepakt, stelt de CSR. De raad onderschrijft daarom het belang van het voorstel van de Europese Commissie om te komen tot de oprichting van een Europees kader voor cyberbeveiligingscertificering voor ICT-producten en –diensten.