Deze vijf innovaties worden de komende jaren het belangrijkst voor bedrijven

In een era van constante evolutie blijven innovaties onophoudelijk opkomen. Voor mkb-ondernemers kunnen deze vooruitgangen bijzonder intrigerend zijn. Ze bieden kansen voor aanzienlijke kostenbesparingen, tevreden klanten en verhoogde duurzaamheid.

Natuurlijk blijft u als accountant goed op de hoogte van uw vakgebied en heeft u af en toe kennisgenomen van innovatieve ontwikkelingen. Maar welke trends en vooruitgangen zullen werkelijk het verschil gaan maken in de komende jaren? Hieronder presenteren wij de vijf meest baanbrekende innovaties voor uw overweging.

Kunstmatige Intelligentie (AI) en Machine Learning (ML)

Hoewel Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML) niet nieuw zijn, wordt hun invloed op bedrijven steeds ingrijpender. Van chatbots voor klantenservice tot voorspellende analyses, AI en ML zullen bedrijven bijstaan in het bereiken van grotere efficiëntie, het nemen van betere beslissingen en het personaliseren van producten en diensten op een manier die voorheen ondenkbaar was.

Een illustratief voorbeeld is een e-commercebedrijf. Op dit moment besteedt het bedrijf aanzienlijke tijd aan het persoonlijk beantwoorden van vragen en het oplossen van problemen, soms zelfs 24/7. Met behulp van AI en machine learning kan het bedrijf geautomatiseerde chatbots ontwikkelen die klantenvragen afhandelen. Dit zal niet alleen de reactietijd versnellen, maar ook het klantenserviceteam ontlasten, zodat ze zich kunnen richten op meer complexe vragen die menselijke aandacht vereisen.

Daarnaast kunnen AI-algoritmen ingezet worden voor gepersonaliseerde marketing. Door het analyseren van klantgedrag op de website, kunnen algoritmen patronen ontdekken en voorspellen welke producten een klant waarschijnlijk zal willen aanschaffen. Dit kan resulteren in meer gerichte advertenties en aanbevelingen, wat uiteindelijk de verkoop kan stimuleren.

Internet of Things (IoT)

De ontwikkeling van IoT-technologie blijft voortgaan en wordt steeds toegankelijker voor mkb-bedrijven. Of het nu gaat om slimme apparaten die operationele efficiëntie bevorderen of om op IoT gebaseerde producten en diensten die nieuwe markten ontsluiten, IoT zal een aanzienlijke rol spelen in de digitale transformatie van bedrijven.

Stel u bijvoorbeeld voor dat een bedrijf producten over de hele wereld produceert en distribueert. Het beheer van voorraad, productie en distributie kan een enorme uitdaging zijn, vooral wanneer het bedrijf meerdere productielocaties en magazijnen heeft. Met behulp van IoT kunnen sensoren op producten, machines en voertuigen geplaatst worden die voortdurend data verzenden en ontvangen, waardoor realtime tracking en monitoring mogelijk worden.

Bijvoorbeeld kunnen sensoren op producten informatie doorgeven over de locatie en omgevingscondities (zoals temperatuur en vochtigheid). Dit is vooral waardevol voor bedrijven die bederfelijke goederen of temperatuurgevoelige producten vervoeren.

IoT-apparaten kunnen tevens de efficiëntie van de productielijn verbeteren. Sensoren op machines kunnen informatie doorsturen over machineprestaties, waardoor het bedrijf eventuele problemen onmiddellijk kan detecteren en oplossen.

Daarbovenop kunnen IoT-apparaten bijdragen aan energiebesparing. Door het energieverbruik van diverse machines en apparaten te monitoren, kan het bedrijf patronen identificeren en maatregelen nemen om het energieverbruik te verminderen.

Via IoT kunnen bedrijven aanzienlijke verbeteringen in hun supply chain management aanbrengen, de efficiëntie opdrijven en kosten reduceren, wat uiteindelijk kan resulteren in hogere winsten en een sterker concurrentievoordeel.

Augmented Reality (AR)

Augmented Reality biedt een unieke mogelijkheid om digitale informatie en virtuele objecten in de echte wereld te integreren. Het verrijkt gebruikerservaringen, kan de productiviteit opkrikken, vereenvoudigt training en schept nieuwe kansen voor marketing, communicatie en entertainment. Denk aan virtuele showrooms of productdemonstraties.

Een aanzienlijk aantal meubelbedrijven (zowel online als offline) experimenteert momenteel al met AR. Voor klanten is het vaak lastig om zich een duidelijk beeld te vormen van hoe een meubelstuk eruit zal zien in hun huis. Met behulp van AR hebben deze bedrijven apps ontwikkeld waarmee klanten een meubelstuk virtueel in hun eigen huis kunnen ‘plaatsen’ voordat ze tot aankoop overgaan. Dit kan resulteren in een groter vertrouwen bij klanten, meer verkopen en minder retourzendingen.

Bovendien kan AR ingezet worden voor productdemonstraties en trainingen. In plaats van fysieke handleidingen kunnen bedrijven AR-handleidingen aanbieden die stap voor stap instructies geven op een meer interactieve en boeiende manier. Dit kan niet alleen nuttig zijn voor klanten, maar ook voor werknemers die nieuwe apparatuur of procedures moeten leren.

Tijdens de WWDC keynote van Apple werd gedemonstreerd hoe presentaties, films, series en games in de toekomst een volledig interactieve ervaring kunnen worden dankzij een speciale AR-bril. Meer informatie hierover vindt u in het artikel over Apple Pro Vision.

5G

Met zijn belofte van extreem hoge snelheden en minimale vertragingen heeft 5G het potentieel om bedrijven ingrijpend te veranderen. Of het nu gaat om het faciliteren van betrouwbare realtime communicatie, het ondersteunen van geavanceerde IoT-toepassingen of het bieden van een superieure klantbeleving, 5G zal een game changer zijn.

Bijvoorbeeld, bedrijven die veel te maken hebben met distributie en transport kunnen aanzienlijk profiteren van 5G-technologie. Denk aan bezorgdrones of zelfrijdende auto’s. Deze voertuigen zijn afhankelijk van continue communicatie met servers om routes te plannen, verkeersinformatie bij te werken en potentiële obstakels te identificeren.

Realtime communicatie zonder vertraging is cruciaal voor autonome voertuigen, en 5G maakt dit mogelijk. Daarnaast maakt 5G een verschil voor toepassingen waarbij grote hoeveelheden data verwerkt moeten worden, zoals bij Virtual Reality, Augmented Reality en het Internet of Things.

Cybersecurity

Door de groeiende digitalisering en connectiviteit wordt cybersecurity steeds vitaler. Nieuwe technologieën zoals cloud computing, Internet of Things (IoT), 5G en AI leiden tot een grotere digitalisering van bedrijfsactiviteiten. Hoewel deze technologieën onmiskenbare kansen bieden, vergroten ze ook het risico op cyberaanvallen.

Jammer genoeg blijft het aantal cyberaanvallen jaar na jaar stijgen. Cybercriminaliteit neemt toe in zowel omvang als complexiteit. Bedrijven van verschillende omvang worden steeds frequenter het doelwit van aanvallen, variërend van phishing en ransomware tot geavanceerde, gerichte bedreigingen. Deze aanvallen kunnen leiden tot financiële verliezen, reputatieschade en juridische complicaties.

Als reactie hierop voeren overheden strengere voorschriften voor gegevensbescherming en privacy in, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de EU. Bedrijven die niet voldoen aan deze regelgeving kunnen hoge boetes tegemoetzien.

Bovendien maken klanten zich steeds meer zorgen over hun privacy en de veiligheid van hun gegevens. Bedrijven die solide cybersecurity-praktijken kunnen aantonen, kunnen een competitief voordeel behalen door het vertrouwen van hun klanten te winnen.

Wil je meer tips om een bedrijf te beschermen tegen cyberaanvallen? Download dan nu de cybersecurity checklist van KPN.