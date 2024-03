Accountantskantoor uit Hoorn stapt in cybersecurity

Kaap Hoorn Accountancy kondigt aan dat het de krachten gaat bundelen met Secity, een toonaangevend bedrijf op het gebied van cyberbeveiliging. De strategische samenwerking wordt vormgegeven vanuit de nieuwe gezamenlijke onderneming Kaap Hoorn ICT Security BV, en is gericht op het verbeteren van de digitale veiligheid en gegevensautomatisering voor mkb-ondernemingen in heel Nederland.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ondernemingen in het mkb de risico’s van cybersecurity onderschatten, licht het Noord-Hollandse accountantskantoor het initiatief toe. Er is een gebrek aan bewustzijn, de basismaatregelen zijn niet op orde en er is geen incident response plan. Dagelijks worden er miljoenen pogingen ondernomen om ondernemingen aan te vallen. Vooral het aantal gevallen van phishing, waarbij geprobeerd wordt om persoonlijke, inlog of financiële gegevens te verkrijgen, neemt snel toe.

Kaap Hoorn ICT Security richt zich primair op ondernemingen in het mkb, en denkt met een laagdrempelige, praktische en persoonlijke aanpak aan te kunnen sluiten op wat een ondernemer in dit segment verwacht. “Onze gezamenlijke missie is om de gemoedsrust van onze klanten te vergroten,” zeggen Kasper de Waard en Vincent Mosk, mede-oprichters van Kaap Hoorn ICT Security. “Vertrouw op onze expertise om de veiligheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen, terwijl u zich kunt richten op de groei van uw bedrijf.”