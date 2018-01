Financieringsgids: de gids voor ondernemers in financieringsland

Ondernemers die zich oriënteren op een financiering kunnen sinds vrijdag 12 januari “De Financieringsgids 2018″ downloaden. Met deze gids in de hand kunnen ze een financieringsaanvraag goed voorbereiden. De gids geeft de ondernemers ook inzicht in de grote verscheidenheid aan financieringsmogelijkheden die er vandaag de dag zijn. Tot slot biedt de gids ondernemers een aantal handige tips en trucs om hun werkkapitaal in de grip te houden.

‘Het financieringslandschap verandert snel. Uit de laatst verschenen Financieringsmonitor van Panteia blijkt dat ondernemers in het micro- en kleinbedrijf er lang niet altijd in slagen om een financiering te krijgen. Dat heeft verschillende oorzaken. Ondernemers in het micro- en kleinbedrijf besteden vaak weinig tijd aan een financieringsaanvraag waardoor financiers deze vanwege een gebrek aan kwaliteit afwijzen. Maar ondernemers kloppen ook regelmatig bij het verkeerde loket aan. De bank is tegenwoordig niet altijd de juiste partij om je financiering te regelen. Het aanbod is tegenwoordig veel groter. Daarnaast hebben banken en financiers vaak weinig tijd om de ondernemer goed te helpen. Dat houdt in dat de ondernemer het in één keer goed moet doen. Met De Financieringsgids 2018 willen we de ondernemer een handje helpen, ’ aldus Jan Wietsma mede-eigenaar van MKB-kredietcoach.

Door de bomen het bos niet meer zien

Ook geeft Wietsma aan dat ondernemers door de bomen het bos niet meer zien als het om financieren gaat. Er verandert veel en daarom schakelen veel ondernemers ook een deskundige in. ‘Gemiddeld genomen krijgt een ondernemer eenmaal in de vijf jaar met een financieringsvraagstuk te maken. Ondernemers die een MKB-kredietcoach of een Financieringsdeskundige inschakelen kunnen erop rekenen dat ze snel en effectief geholpen worden bij het oplossen van een financieringsvraagstuk.’

Direct met een offerte naar huis

Dat ondernemers goed geholpen worden, heeft ook alles te maken met de beschikbaarheid van slimme software. Wietsma: ‘Door die slimme software kunnen veel werkkapitaalvraagstukken en eenvoudige leaseaanvragen binnen een uur opgelost worden. Dat houdt in dat een klant nadat hij het accountantskantoor heeft verlaten al een offerte van de financier heeft en in sommige gevallen het geld al op zijn rekening heeft staan. Ook bij complexere financieringsvraagstukken zorgt de software ervoor dat er minder tijd besteed hoeft te worden aan het rekenwerk en dat er meer tijd overblijft voor het bespreken van de businesscase van de klant. Uiteindelijk wordt daarop gefinancierd.’

De Financieringsgids 2018 is gratis te downloaden via deze link.

Accountants die actief aan de slag willen gaan met De Financieringsgids en de software voor financieringsaanvragen kunnen op 1 en 15 februari 2018 de tweedaagse Financieringsdeskundige volgen bij Full Finance Opleidingen https://www.fullfinanceopleidingen.nl/opleidingen/financieringsdeskundige