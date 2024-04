Non-bancaire financiering groeit met ruim een kwart

Het bedrag aan niet-bancaire leningen aan het mkb is vorig jaar opnieuw gestegen, heeft Stichting MKB Financiering berekend. Er is in totaal voor 5.148 miljoen euro buiten de bank om geleend, 27 procent meer dan in 2022.

De stichting baseert zich op cijfers van brancheorganisaties en een enquête onder financiers en spreekt van ‘opmerkelijke groei en veerkracht’. Banken hebben opnieuw minder leningen verstrekt; volgens de stichting waren ze in 2023 goed voor ruim 7 miljard aan financieringen onder het miljoen. In die categorie wordt inmiddels 36 procent geleend bij andere partijen dan de banken. ‘Deze stijging onderstreept de toenemende relevantie van non-bancaire financieringskanalen in het financiële landschap, een beweging gedreven door onder andere de veranderende behoeften van het mkb.’

Meer hele kleine en hele grote financieringen

Het volume van de verstrekkingen is harder gegroeid dan het aantal leningen: er wordt dus gemiddeld een groter bedrag verstrekt door de non-bancaire financiers. Er zijn in totaal 85.369 leningen verstrekt (+14 procent); veruit de meeste daarvan (ruim 68.000) hebben betrekking op financieringen van minder dan 50.000 euro. Dat aantal is met 40 procent toegenomen. Een daling is er in het aantal leningen tussen de 50.000 en 1 miljoen euro. Boven de 250.000 euro zijn er zelfs 70 procent minder leningen verstrekt; het aantal non-bancaire financieringen boven het miljoen is met 73 procent toegenomen tot 515.

De meeste niet-bancaire zakelijke kredieten bestaan uit lease en factoring, die samen 57 procent voor hun rekening nemen. ‘Deze dominantie weerspiegelt een voortdurende en stabiele voorkeur voor flexibele, op activa gebaseerde financieringsoplossingen, in een tijd waarin bedrijven streven naar meer liquide middelen en operationele flexibiliteit.’

Focus verschuift naar grotere leningen

De sterkste groei boekt direct lending – een traditionele lening van een andere partij dan een bank – waar het verstrekte bedrag met 41 procent is toegenomen tot 922 miljoen euro (aandeel 18 procent), al is het aantal verstrekkingen wel afgenomen. ‘Deze trend naar ‘grotere tickets’ laat een verschuiving zien in de focus van direct lenders naar grotere, mogelijk meer complexe financieringsarrangementen.’ Crowdfundingplatforms zijn met 16 procent gegroeid ten opzichte van 2022. Het volume en aantal van vastgoedfinancieringen zijn vorig jaar allebei met 4 procent gestegen.