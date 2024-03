‘Bedrijven laten 4 miljard aan financieringsruimte liggen’

De financiering die bedrijven gebruiken via factoring is in 2023 opnieuw gestegen, meldt FAAN, de branchevereniging van Nederlandse factoringmaatschappijen. Het bedrag steeg naar 8 miljard euro. Kanttekening: van de beschikbare financieringsruimte blijft de helft onbenut.

Volgens FAAN-voorzitter Lukas Anker stellen Nederlandse factoringbedrijven voor hun klanten meer financieringsruimte beschikbaar dan er wordt gebruikt. ‘Externe financiering is door de gestegen rente duurder dan een jaar geleden. Ondernemers blijven goed rekenen en aan de knoppen van hun debiteuren en voorraad draaien. Sommigen zijn voorzichtiger, vanwege onzekere verwachtingen in verschillende markten. Maar er is ruime liquiditeit beschikbaar via factoring. Dit geldt voor alle segmenten, van mkb tot corporates.’

Het is de eerste keer dat FAAN inzicht geeft in de beschikbare financieringsruimte. ‘Hieraan is te zien dat ondernemingen vooral in het tweede kwartaal en daarna het derde kwartaal het meest gebruikmaken van hun factoringfaciliteiten. Er is op dit moment zo’n 4 miljard euro aan liquiditeit beschikbaar via factoring. Dat ligt als het ware op de plank en is beschikbaar voor direct gebruik. Hiermee geeft factoring een onderneming maximale flexibiliteit.’

Groei vooral dankzij zakelijke dienstverlening en transport

De aan factoringbedrijven overgedragen omzet is vorig jaar met 3 procent gegroeid tot ruim 168 miljard euro. De toename is vooral te danken aan de eerste helft van het jaar. Het aantal ondernemingen dat factoring gebruikt voor het aantrekken van werkkapitaal is met 10 procent gestegen. De groei van het aantal factoringklanten zit vooral in de sectoren zakelijke dienstverlening en transport. ‘De grootste toename zit bij bedrijven met minder dan 10 miljoen euro omzet, daarmee bewijst factoring z’n waarde voor het mkb.’

De groothandel is met 54 procent de sector die het meest gebruikmaakt van factoring. Daarna volgt de industrie met een aandeel van 22 procent. De zakelijke dienstverlening en transport hebben beide een aandeel van 6 procent.