‘Datadeling moet uitgangspunt worden’

Anonieme gebruiksdata van grote techbedrijven als Google, Facebook en Apple moeten breed beschikbaar worden gesteld om innovatie en dienstverlening te verbeteren. Dat stelt secretaris-generaal Maarten Camps van Economische Zaken en Klimaat in zijn jaarlijkse nieuwjaarsartikel in Economisch Statistische Berichten (ESB). Veel van de waarde van data gaat verloren als informatie exclusief toegankelijk blijft vanwege eigendomsrechten, ziet Camps. “Denk aan autofabrikanten, die exclusieve afspraken maken met groepen dealers over het delen van anonieme gebruiksgegevens. Dit gaat ten koste van de concurrentie en werkt marktmacht in de hand.”

Ja tenzij

Bij datadeling zou het uitgangspunt volgens Camps van ‘nee tenzij’ naar ‘ja tenzij’ moeten veranderen. “Denk bijvoorbeeld aan data waarmee zoekmachines worden geoptimaliseerd. Andere bedrijven kunnen deze informatie benutten om te innoveren en zo hun dienstverlening te verbeteren, of om nieuwe producten te ontwikkelen. Uiteraard moet hierbij worden voldaan aan bestaande privacy- en veiligheidswetgeving en mogen bedrijven een financiële compensatie voor hun data vragen.” Een publieke autoriteit zou wat de EZ-chef betreft op het correct deelgebruik van data kunnen toezien.

