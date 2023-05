Digitalisering, digitalisatie en digitale transformatie zijn termen die vaak worden gebruikt in de context van technologie en bedrijfsprocessen. Wat over het hoofd wordt gezien is dat ze verschillende betekenissen hebben. In dit blog nemen we je mee waarom alle drie de termen relevant zijn voor een toekomstbestendig accountantskantoor.

Wat is digitalisering?

Digitalisering is het proces waarbij analoge informatie wordt omgezet in een digitaal format. Denk aan het digitaliseren van papieren documenten. Bijvoorbeeld het inscannen van bonnetjes en ze op de computer opslaan. Privé kan je denken aan het digitaliseren van familiefoto’s en ze makkelijker online delen met anderen. Het vervangen van fysieke producten zoals cd’s en dvd’s met digitale diensten zoals Spotify en Neflix zijn ook voorbeelden van digitalisering.

Wat is digitalisatie?

Digitalisatie is net even wat anders dan digitalisering, hier gaat het om de inzet van tools en technologie. Een goed voorbeeld hiervan is het inzetten van software om de facturering, boekhouding en personeelsadministratie te beheren. Ook kan het zijn dat je een CRM-systeem gebruikt om je klantgegevens te beheren. Hoe je het ook wendt of keert: het draait om het vervangen van traditionele, handmatige processen door geautomatiseerde processen.

Wat is digitale transformatie?

De laatste stap is de digitale transformatie. Deze term verwijst naar het gebruik van digitale technologieën en strategieën om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Het blijft niet bij het automatiseren van je processen, want het draait ook om het innoveren van werkwijzen. Hoe creëer je waarde voor je klanten? Hoe werk je productief samen met partners? Zoals je merkt is dit verreweg de meest ingrijpende stap. Het gaat hier om zaken als het herdefiniëren van de bedrijfsstrategie van je kantoor. Kijk eens kritisch naar je bedrijfsmodel, zodat er meer ruimte komt voor digitale technologieën.

Hoewel de coronapandemie en de krapte op de arbeidsmarkt als katalysator hebben gewerkt voor het digitaal werken in de accountancy, is die focus even naar de achtergrond verdwenen dankzij de toenemende inflatie. Veel kantoren denken dat ze volledig digitaal werken, terwijl ze in de praktijk net de eerste stap richting digitalisering hebben gezet. Waarom zouden ook deze kantoren op termijn de volgende stap richting digitale transformatie moeten zetten?

Hoe digitaal is jouw kantoor?

Doe de test en kom erachter in welke fase van de digitale transformatie jouw kantoor zich bevindt.