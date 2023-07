De accountant als dataregisseur

Digitalisering heeft veel impact op de accountancywereld. Daardoor groei je als accountant langzaam door naar een nieuwe rol, namelijk die van dataregisseur.

Relevant blijven bij toename digitalisering

Door het gebruik van geavanceerde software en tools kunnen kantoren gegevens automatisch verzamelen, verwerken en analyseren. De afhankelijkheid van handmatige gegevensinvoer neemt hierdoor af, evenals de kans op menselijke fouten. Accountants kunnen daardoor efficiënter werken en sneller inzicht krijgen in de financiële situatie van een bedrijf. Bijvoorbeeld bij het samenstellen van de jaarcijfers. De boekhouding is er straks gewoon, nadat je deze hebt ingericht en ingeregeld. Dit roept vragen op over je rol als accountant. Hoe blijf je relevant voor je klanten in tijden van toenemende digitalisering?

Het antwoord is data

Samen met de ondernemer heb je de beschikking over zeeën van data, helemaal als je verder kijkt dan de gegevens die je als kantoor al verzamelt. Maar ook buiten de muren van de onderneming die de klant drijft, komt steeds meer data beschikbaar. Bijvoorbeeld vanuit overheden of brancheorganisaties. Met de combinatie van branchekennis, data en technologie geef je invulling aan je rol van dataregisseur.

Data-analyse en kunstmatige intelligentie

Met behulp van geavanceerde analysetools en kunstmatige intelligentie kan je als accountant grote hoeveelheden gegevens snel verwerken en inzichten verkrijgen. Dit stelt je niet alleen in staat om controlewerkzaamheden gerichter en efficiënter uit te voeren, maar ook om trends, risico’s en kansen te identificeren. Een accountant die dataregisseur is, weet de beschikbare data te vertalen naar waardevolle stuurinformatie voor zijn klanten. Zo fungeer je steeds meer als strategische partner die de ondernemer helpt zijn bedrijf voort te stuwen.

Hoe word je dataregisseur?

Hoe maak je als accountant de transitie naar deze nieuwe rol? In deze whitepaper helpen we je om de eerste stappen te zetten naar regie over data. Daarbij gaan we in op de volgende onderwerpen:

Eigenschappen van een dataregisseur

Stappenplan voor de transitie

Uitdagingen bij de transitie

Resultaten van een dataregisseur

