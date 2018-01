Gesjoemel met registratie melkkoeien

Volgens landbouwminister Carola Schouten wordt door boeren op flinke schaal gefraudeerd met de registratie van het aantal melkkoeien. Schouten schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat mogelijk duizenden bedrijven kalveren van de ene koe toeschrijven aan een andere koe. Een boer kan zo meer melkkoeien houden dan wettelijk is toegestaan.

Meerlingen

De fraude kwam aan het licht nadat er vorig jaar op papier opeens veel meer meerlingen per koe werden geboren dan in andere jaren. Het voordeel daarvan is dat een deel van de jonge koeien langer als vaars te boek kan blijven staan. Vaarzen zijn jongvolwassen koeien die nog niet gekalfd hebben. Die tellen als een halve eenheid mee in de regels voor de fosfaatreductie.

Vervolging

Schouten schrijft in de Kamerbrief dat ze de fraude door zal geven aan het Openbaar Ministerie. De komende tijd wordt verder in kaart gebracht hoe groot de fraude is. Dat betekent dat er nog duizenden bedrijven bezocht moeten worden door de NVWA. Uit eerder onderzoek bleek al dat boeren op grote schaal sjoemelen met de regels voor de hoeveelheid mest die zij mogen uitstoten.

Bron: NOS