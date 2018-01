De levensloopregeling bijna ten einde

De tijd tikt door en snel. Belastingplichtigen met een levensloopsaldo hebben nog maar weinig tijd dit op fiscaal gunstige wijze uit te laten keren. Een op 31 december 2021 resterend tegoed wordt ineens uitgekeerd en valt dan in de progressieve heffing loon/inkomstenbelasting. Nog maar een kleine 4 jaar te gaan. Mariëtte Elling legt uit!

Aanwenden levensloopsaldo

Om te voorkomen dat de levensloopuitkering in 2021 ineens bovenop het normale inkomen komt en daardoor relatief zwaar wordt belast, heeft de deelnemer nog de jaren 2018 tot en met 2021 om het saldo (gespreid) te ontvangen. Wellicht is dit het moment om met een sabbatical te gaan, (tijdelijk) minder te werken of vervroegd te stoppen. Als dat allemaal niet aan de orde is, dan is er misschien ruimte het belastbaar inkomen in de jaren tot 2021 aan te vullen tot de vierde schijf.

In basis kan het levenslooptegoed ook in een pensioenregeling worden gestort, voor zover daarin fiscale ruimte zit. In de praktijk gebeurt dit nagenoeg niet, omdat het nogal wat rekenwerk vergt (fiscale ruimte in pensioen) en omdat het geld dan bij een pensioenuitvoerder staat en het afhankelijk is van al dan niet in leven zijn of dat geld ooit naar privé komt.

Als adviseur is het dus goed om spoedig met uw cliënt te bespreken wat fiscaal en financieel de meest gunstige aanwending is. Opnames uit het levensloopsaldo zijn niet gemaximeerd en mogen worden gebruikt voor ieder gewenst doel.

Nog inleggen in de levensloopregeling?

Deelnemers aan de levensloopregeling die op 31 december 2011 een tegoed hadden van € 3.000 of meer en dat sindsdien niet volledig hebben afgekocht, kunnen ook nu nog opbouwen in de levensloopregeling. Het is echter de vraag of het nu nog inleggen in de regeling wel interessant is. Het levensloopsaldo valt niet in Box 3 en het belastingvoordeel over de inleg is in 2018 wellicht 51,95%. Maar tegen welk tarief wordt de uitkering straks belast? Volgens de afspraken in het Regeerakkoord wordt het hoogste tarief vanaf 2019 49,5%. Of het voordeel aantrekkelijk genoeg is, zal aan de persoonlijke situatie van uw cliënt liggen.

Historie van de levensloopregeling

Met de Wet VPL (Wet fiscale behandeling VUT- en prepensioenregelingen en introductie levensloopregeling) ging de pensioenrichtleeftijd in 2005 naar 65 jaar. Ook in een lijfrente was het niet meer mogelijk fiscaal gefaciliteerd te sparen voor een overbrugging tot de verhoogde pensioenleeftijd. Met de levensloopregeling kon vanaf 2006 wel worden gespaard voor onbetaald verlof tijdens het werkzame leven en – opmerkelijk genoeg – voor vervroegd pensioneren.

Een relatief beperkte groep werknemers heeft gebruik gemaakt van de levensloopregeling, vooral DGA’s die het levensloopsaldo gebruiken voor een overbrugging tot de pensioendatum. Dat de regeling werd afgeschaft was dus te verwachten. Er was geen aansluiting met het belangrijkste doel ‘het verminderen van de druk tijdens het spitsuur van het leven’.

Mariëtte Elling is adviseur financiële planning en verbonden aan Auxilium Adviesgroep.